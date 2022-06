Vénus bat Pirae en prolongation et valide son ticket pour la Ligue des champions de l'OFC

Tahiti, le 14 juin 2022 - A l'issue d'un match fermé, Vénus a battu, mardi, Pirae dans le match de barrage pour la Ligue des champions de l'OFC. Roonui Tehau, de la tête, a offert la victoire et la qualification au club de Mahina en prolongation (1-0). Vénus s'envolera donc en août en Nouvelle-Zélande pour disputer les phases finales de la compétition qui réunira huit équipes de toute l'Océanie.



Plus d'infos à venir....

