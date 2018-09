Vents violents et fortes houles aux Australes, aux Tuamotu et aux Gambier

VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS : JAUNE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Australes Centre, Australes Ouest, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud



JAUNE pour les FORTES HOULES sur les zones : Rapa, Australes Centre, Australes Ouest, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Tuamotu Centre Sud



Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.





ILES SOUS LE VENT :

Mardi et mercredi, hormis quelques passages nuageux porteurs d'averses le temps est généralement ensoleillé.

Vent devenant variable faible mardi, prenant une composante Sud-Ouest mercredi.

Mer agitée à localement forte. Houle de Sud-Est de 2 mètres 50 mardi puis 2 mètres mercredi.



TAHITI ET MOOREA :

Mardi, des éclaircies font leur apparition malgré quelques passages nuageux et un risque d'averses toujours présent, notamment sur les côtes Nord et Est ainsi que sur le relief. Mercredi, les éclaircies prennent l'avantage. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent généralement faible de secteur Est ce matin, venant progressivement au Nord-Ouest, puis Ouest mercredi après-midi.

Mer agitée à forte. Houle de Sud-Est de 3 mètres mardi puis 2 mètres 50 mercredi.



MARQUISES :

Temps bien ensoleillé mardi devenant passagèrement nuageux avec quelques averses mercredi.

Vent d'Est-Nord-Est modéré les deux jours.

Mer agitée. Houle de Sud-Est d'1 mètre 50/2 mètres.



TUAMOTU ET GAMBIER :

Mardi et mercredi, temps très nuageux avec des averses voire quelques grains orageux de Anaa à Hereheretue jusqu'à Tematangi et Reao. Temps nuageux également sur l'Ouest Tuamotu avec des averses moins fréquentes. Le Nord-Est Tuamotu et les Gambier restent en marge avec un franc soleil de Puka Puka à Fangatau et ciel voilé vers Rikitea.

Mardi et mercredi, vent d'Est à Nord-Est modéré au Nord, assez fort à fort au Sud avec des rafales à 70/80 kilomètres/heure.

Mer généralement agitée au Nord et forte au Sud. Aux Tuamotu, houle de Sud-Est de 2 mètres 50 à 3 mètres mardi et de 2 mètres à 2 mètres 50 mercredi. Aux Gambier, arrivée mardi d'une houle longue de Sud de 2 mètres.



AUSTRALES :

Un temps gris et pluvieux s'installe ces deux prochains jours vers Tubuai et Raivavae où quelques grains orageux sont possibles. A Rurutu et Rimatara, les éclaircies alternent avec quelques passages d'averses. Rapa reste en marge avec un voile nuageux mardi, s'épaississant mercredi.

Mardi et mercredi : vent assez fort à fort de secteur Est au Nord mardi puis d'Est-Sud-Est mercredi. Il est modéré à assez fort de secteur Est à Rapa. Rafales à 70/80 kilomètres/heures sur les îles du Nord se renforçant d'avantage mercredi après-midi, et 90 kilomètres/heure dans la baie de Rapa.

Mer forte, voire très forte sur le Nord à partir de mercredi avec des creux autour de 5 mètres. Houle de secteur Est 2 mètres à 2 mètres 50 mardi, puis jusqu'à 3-4 mètres au Nord de l'archipel mercredi.