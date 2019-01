Vente pyramidale : Sandra Faraire se désiste de son appel

S'inspirant du modèle économique de la vente pyramidale, illégal,le réseauTraining Sandra Network (TSN) vendait à grand renfort de publicité, sur les réseaux sociaux et Facebook notamment, de courtes formations en développement personnel promettant richesse et bien-être à ceux qui payaient pour les suivre. Le prix de ces formations de trois jours, animés par du personnel non qualifié, tournait autour de 30 000 francs et avait rencontré un succès quasi viral au fenua. La société allait péricliter fin 2015 plus tard, victime des plaintes en justice de ses clients ne voyant pas trace du moindre retour sur l'investissement promis.



Démarchage jusque dans les archipels, ouverture d’une salle de formation louée dans des bureaux neufs payés cash et rubis sur l’ongle, employés par dizaines, organisation de réunions d’information payantes sur ces formations miracles, la vitrine était trop belle. Un miroir aux alouettes sur lequel s'étaient fracassés des milliers de polynésiens, sous le charme d'une patronne charismatique, Sandra Faraire, au discours séduisant et extrêmement bien rodé, habillé d'un décorum fastueux et de références bibliques promettant monts et merveilles à ceux qui voudrait bien répandre sa méthode ou lui confier leur argent pour investissements.



Chaîne Youtube, montages photos sur internet mettant en scène des formateurs avec le créateur de Facebook Mark Zuckerberg, le tout servi à un public sous le charme d’un discours empreint de positivisme et aux allures de prêche, truffé de références à la foi.