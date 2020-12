Vente d’alcool : rallonge de deux heures pour les fêtes

Tahiti, le 16 décembre 2020 - Actée en conseil des ministres, la vente d'alcool sera autorisée jusqu'à 20 heures les 23, 24, 30 et 31 décembre.



Dans la poursuite du double objectif de permettre la tenue des réjouissances de fin d’année tout en garantissant la sécurité sanitaire de la population, le conseil des ministres a autorisé les débits de boissons à emporter et titulaires des licences de 1ère et 2e classe à vendre des boissons alcoolisées jusqu’à 20 heures, au lieu de 18 heures, les 23, 24, 30 et 31 décembre 2020.



La vente des boissons alcooliques réfrigérées et des boissons d’alimentation réfrigérées reste totalement interdite. Néanmoins, cette interdiction ne concerne pas les commerces de détail de boissons en magasin spécialisé qui sont autorisés à vendre à emporter des boissons alcooliques réfrigérées et des boissons d’alimentation réfrigérées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Ces limitations horaires n’affectent que la vente des boissons non hygiéniques.