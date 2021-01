Vendée Globe: Dalin toujours devant, Burton recolle

Paris, France | AFP | vendredi 22/01/2021 - A cinq jours de l'arrivée, Charlie Dalin (Apivia) conserve la tête du Vendée Globe, vendredi à la mi-journée mais il est sous la menace de Louis Burton (Bureau Vallée 2) qui refait son retard.



Au classement de midi (11h00 GMT), Burton a encore repris du terrain et ne concède que 18,7 milles nautiques (près de 35 km) sur Dalin, contre 30 nm vendredi matin.



Au cours des dernières 24 heures, Burton a été bien plus rapide que Charlie Dalin et pourrait passer en tête dans la journée à mesure qu'il se replace vers l'est.



L'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) s'accroche à la 3e place, à 65 nm de la tête. Un groupe de trois marins compte un peu plus d'une centaine de milles de retard, avec dans l'ordre Thomas Ruyant (LinkedOut), Damien Seguin (Groupe Apicil) et Yannick Bestaven (Maître Coq IV).