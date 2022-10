Vendée Globe 2024: Jean Le Cam sera au départ avec un nouveau bateau

Paris, France | AFP | mardi 11/10/2022 - Le skipper Jean Le Cam a annoncé qu'il serait au départ du Vendée Globe 2024 à bord d'un nouveau bateau aux "couleurs du Finistère" et "à la conception moderne" mais sans foils, a-ton appris mardi dans un communiqué.



En recherche de partenaires financiers depuis plusieurs mois, Jean Le Cam a officialisé son partenariat avec le Conseil départemental du Finistère et l'entreprise Armor-lux pour lancer la construction d'un nouveau voilier, un projet chiffré à quatre millions d'euros, selon ce communiqué.



"L’innovation frugale est au coeur du défi sportif que nous lançons aujourd'hui pour un tour du monde en solitaire! Mes choix techniques visent à placer le navigateur et non la technologie au coeur du bateau", a expliqué Jean Le Cam, 63 ans.



Le voilier, qui portera le nom de "Yes We Cam", a été imaginé par l'architecte naval David Raison, recruté pour ce qui est devenu sa marque de fabrique: les fameuses carènes de type scow (avant spatulé), une innovation à prix plus accessible que les foils, qui équipent la plupart des nouveaux bateaux de courses.



"Avec, j'aimerais faire la prochaine Transat Jacques-Vabre en novembre 2023, puis le Vendée Globe 2024. On prend une voie totalement différente des autres et je trouve que c'est ça qui est passionnant dans la course au large", avait annoncé le marin chevronné dans un entretien à l'AFP en août.



Outre le sauvetage héroïque du skipper naufragé Kevin Escoffier, Le Cam avait fait sensation lors du Vendée Globe 2020/2021 en rivalisant à bord d'un vieux bateau à dérive avec les voiliers dernière génération. Il avait terminé 4e de la course en solitaire autour du monde.



Le départ du prochain Vendée Globe sera donné le 10 novembre 2024 des Sables d'Olonne (Vendée).