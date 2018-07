Veille sanitaire : la grippe stable et la dengue en hausse

PAPEETE, le 09 juillet 2018 - Le bureau de veille sanitaire a publié son rapport de veille pour les deux dernières semaines. Le rapport révèle qu'il y a une stabilisation du nombre de grippe sur le territoire et une légère hausse des cas de dengue. En revanche aucun nouveau cas de dengue de type DENV-2 n'a été décelé .



Grippe

La veille sanitaire indique qu'une épidémie de grippe H1N1 est en cours. 156 cas ont été décelés dont 111 en semaine 25 et 45 en semaine 26. Durant cette quinzaine, 12 prélèvements se sont révélés positifs pour la grippe A et 5 ont été hospitalisés. le nombre de cas de grippe se stabilise par rapport à la quinzaine précédente.



Dengue

Le nombre de cas confirmés par les laboratoires s’élève à 26 (14 cas en semaine 25 et 14 cas en semaine 26). Les cas confirmés étaient localisés à Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Taha'a et Moorea. Parmi ces 26 cas confirmés, 50 % étaient des enfants de moins de 15 ans. 24 cas ont été sérotypés DENV-1. Aucun n'a été hospitalisé. Aucun cas de dengue 2 n'a été détecté pendant cette quinzaine. Le nombre de cas de dengue 1 est en augmentation par rapport à la quinzaine précédente.



Diarrhée



86 (58 cas en semaine 25 et 28 cas en semaine 26) dont 31 % d’enfants de moins de 4 ans. En globalité L’activité est stable par rapport à la quinzaine précédente, considérant la baisse à la semaine 26.



GASTRO-ENTERITE A SALMONELLE

Durant cette quinzaine, 3 cas confirmés de salmonelloses ont été déclarés. Deux des cas déclarés sont des enfants de moins de 5 ans



Leptospirose

Dix cas ont été déclarés pendant cette quinzaine (7 en semaine 25 et 3 en semaine 26). Six d’entre eux ont pu être investigués : les facteurs de risque identifiés sont le jardinage (fa’a’apu) et la maçonnerie sur terrain boueux. Les cas déclarés se trouvaient à Tahiti, Moorea, Raiatea et Huahine