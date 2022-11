Vanuatu: des sites internet gouvernementaux inaccessibles en raison d'une cyberattaque présumée

Port-Vila, Vanuatu | AFP | mercredi 08/11/2022 - Des sites internet du Vanuatu sont devenus inaccessibles mercredi en raison d'une cyberattaque présumée et des responsables ont signalé des pannes généralisées touchant le courrier électronique.



Les sites web du parlement du Vanuatu, de la police, du Premier ministre et du service chargé des réponses aux cyberattaques font partie de ceux touchés.



Un responsable gouvernemental, qui s'est adressé à l'AFP sous couvert d'anonymat, a rapporté que les autorités ne disposent que d'un accès sporadique à internet sur ses sites, ajoutant qu'une cyberattaque était suspectée.



Gerard Metsan, directeur des systèmes d'information du gouvernement, a ajouté que des services internet essentiels comme les courriels et les communications vocales étaient également indisponibles et qu'il faudra "du temps pour (qu'ils) reprennent".



L'Etat du Pacifique, qui compte 315.000 habitants, a des moyens limités pour faire face au problème. Il a demandé de l'aide à l'Australie voisine, qui est elle-même aux prises avec le piratage d'un des principaux assureurs privés de santé du pays.



De nombreux services gouvernementaux ont été suspendus et la police a exhorté les habitants à ne pas formuler de demande en ligne.