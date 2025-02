Vanuatu: Jotham Napat, ex-gestionnaire des catastrophes, devient Premier ministre

Sydney, Australie | AFP | mardi 10/02/2025 - Le Parlement du Vanuatu a élu mardi à la tête du gouvernement Jotham Napat, un ancien responsable de la gestion des catastrophes, moins de deux mois après le séisme meurtrier qui a secoué l'archipel.



Au début de sa carrière, Jotham Napat, aujourd'hui 52 âgé de ans, était prévisionniste météo. Il a ensuite occupé une série de postes importants, notamment celui de président d'Air Vanuatu et de chef du comité national de gestion des catastrophes.



M. Napat a été élu député pour la première fois en 2016 avant de devenir vice-Premier ministre.



Ministre des Affaires étrangères entre 2022 et 2023, il avait promu des relations diplomatiques fortes avec la Chine, alors que l'archipel de 330.000 habitants entretient des liens étroits avec l'Australie, notamment en matière de sécurité.



Jotham Napat a été élu par 50 des 52 députés, comme l'a montré la retransmission en direct des débats. Deux bulletins de vote ont été déclarés nuls.



La formation politique de M. Napat, le Parti des dirigeants du Vanuatu, est celle qui a remporté le plus de sièges (neuf) lors de législatives anticipées en janvier.



Le 17 décembre dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,3 a secoué le Vanuatu, détruisant des routes, faisant s'écrouler des bâtiments à Port Vila, la capitale, et tuant au moins 14 personnes.



Le Parlement, qui était morcelé en plusieurs groupes nécessitant la formation de coalition, a été dissous en novembre alors que des députés comptaient déposer une motion de censure pour renverser l'ex-Premier ministre Charlot Salwai.



Depuis des décennies, le Vanuatu est en proie à l'instabilité politique. Le pays a changé 20 fois de Premier ministre entre 1991 et 2017 et a encore connu trois chefs de gouvernement en un mois en 2023.