Val-d'Oise: un homme retranché tue sa femme, avant de se suicider

Domont, France | AFP | jeudi 17/12/2020 - L'homme qui était retranché jeudi soir à Domont (Val-d'Oise) a tué son épouse avant de retourner l'arme contre lui, après avoir blessé par balles deux personnes plus tôt dans la soirée, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.



Avant 19h00, cet homme, né en 1962 et déjà condamné pour violences sur sa femme, s'était retranché dans son entreprise avec sa compagne, âgée de 44 ans, avec laquelle il était en instance de divorce depuis un an, selon le parquet de Pontoise.



Il avait été déféré à deux reprises en 2019 et 2020.



Avant la prise d'otage, l'homme a d'abord blessé deux de ses employés, le premier touché par balle alors que le second a reçu des éclats, a précisé le parquet, qui a ouvert une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et séquestration.



Le pronostic vital des deux personnes blessées n'est pas engagé.



Un important périmètre de sécurité a été déployé aux alentours de cette entreprise d'aménagement paysager. Vers 22H00, le GIGN et une centaine de gendarmes étaient encore présents dans cette ville située à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Le GIGN n'a pas pu rentrer en contact avec l'homme retranché. Un robot, envoyé en repérage, a alors permis la découverte des deux corps.



En 2019, 146 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l’année précédente, selon les chiffres officiels.