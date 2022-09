Vaitehere prêt à smasher

Moorea, le 29 septembre 2022 - L’équipe de Moorea, Vaitehere, prendra part, à partir de cette saison, au championnat masculin de Fédéral B de Tahiti en débutant ce samedi contre le TMT Vaiarii. Après avoir ultra-dominé la discipline sur l'île sœur la saison dernière, la formation, entraînée par Tama Bryan, passera au révélateur de la deuxième division, avec l'objectif de rejoindre très prochainement la Fédéral A.



Le club Te Ora Nui était la dernière équipe à avoir représenté Moorea dans le championnat de Tahiti de volley-ball dans les années 2000. Malgré des résultats honorables en Fédéral B, puis en Fédéral A, la formation de Teavaro a dû revenir jouer à Moorea pour des raisons financières. C’est cette fois-ci l’équipe masculine de Vaitehere, club représentant les quartiers de Vaihere et de Vaiterupe, qui va participer cette saison au championnat de Fédéral B. Première rencontre samedi contre TMT Vaiarii dans la salle omnisport de Papetoai.



Rappelons que les joueurs de Vaitehere ont dominé les débats sur l'île sœur la saison dernière avec des victoires aux inter-quartiers puis en championnat. Le tout sans concéder la moindre défaite. Un résultat exceptionnel selon Tama Bryan, président et entraîneur du club, vu que la majorité des joueurs de l’équipe, en particulier les jeunes, venaient tout juste de découvrir la discipline.

Etre en Fédéral A dans une ou deux saisons “Je ne pensais pas qu’on allait atteindre ce niveau, car la plupart des joueurs ne savaient pas vraiment jouer au volley-ball au début de la saison. Je ne m’y attendais pas. Je pense que le fait de s’être entraîné dur physiquement et techniquement a fait la différence”, explique l'intéressé. Ce dernier précise toutefois que lors de la reprise en main de la présidence du club en 2020, l’idée était déjà de participer tôt ou tard au championnat de Tahiti. “Notre objectif lors de la reprise de l’association n’était pas de jouer uniquement sur Moorea. J’envisageais déjà d’emmener l’équipe en ville pour voir comment ça jouait au volley-ball là-bas. Je pense que les garçons sont aujourd’hui prêts pour découvrir ce qu’est le niveau de la Fédérale B. Notre objectif est, si on a de bons résultats, de jouer en Fédérale A après une ou deux saisons en fonction de nos performances. Je suis confiant”, ajoute le président-entraineur.



A l’exception de quatre “anciens” qui ont plus de 25 ans, la plupart des membres de l’équipe ont une moyenne d’âge d’à peine 20 ans. Et même si les joueurs de Vaitehere ont surclassé tous leurs concurrents à Moorea, la marge de progression de ces jeunes est encore grande. “On a encore beaucoup à apprendre comme la réception, les attaques… Il y a toujours des choses à améliorer”, concède Tama Bryan avant de conclure en faisant appel au soutien de la population de l’île sœur. “On aimerait que les supporters de Moorea viennent nous soutenir, ceux notamment qui aiment le volley-ball. Je sais que le football est le sport qui domine sur l’île, mais on voudrait aussi promouvoir le volley-ball. On va essayer d’attirer les supporters de Moorea pour qu’ils suivent aussi par la suite toutes nos équipes (de Moorea).” Ce soutien passera forcément par des succès en championnat.

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:58