Vaiteani et Luc, deux artistes ambassadeurs du " Mana "

Parole à Vaiteani et Luc :



Que s’est-il passé depuis la sortie de l’album ?



« Nous faisons beaucoup de concerts. Un des moments fort fut notre concert à Paris lors du Festival Au Fil Des Voix. C'était notre première date avec notre batteur Cédric Gerfaud et ça a été filmé ! Le concert sera diffusé sur France Ô prochainement. Nous sommes ravis d'avoir déjà atteint plus d'1 million d'écoutes "streams" sur des plateformes telles que Deezer ou Spotify. »



Il y a une « demande » en métropole par rapport à la langue tahitienne ?





« Nous avons assez vite remarqué que la langue tahitienne plaît et intrigue. Le public est également très touché lors de nos concerts par les chansons en reo maohi même s’ils n'en comprennent pas le sens. Cela leur évoque quelque chose d'ancestral qui les ramène peut-être au sacré en eux. Ils disent être "sous le charme". De notre côté, on est ravis d'avoir sorti un premier album chanté moitié en tahitien et moitié en anglais. »



Quelques mots sur votre batteur ?





« Cédric a joué et enregistré les batteries sur notre album. Il habite Annecy où il a créé sa propre école de musique et où il possède son studio d'enregistrement uniquement dédié à la batterie. On est très heureux de l'avoir dans l'équipe puisqu'en plus d'être très bon, humainement, c'est une crème. Il a adoré passer une semaine au Fenua. On espère pouvoir le faire revenir ! »





L’aventure « Lascaux », un moment unique ?



« Nous avons eu la chance d'être choisis par le Brive Festival, où nous jouerons le 20 juillet prochain, pour vivre cette expérience exceptionnelle. Nous avons fait un showcase d'une heure dans la grotte de Lascaux 2, réplique de l'originale qui a déjà plus de 30 ans. Température de 13°, peintures ancestrales au-dessus de la tête et un public restreint de 15 personnes, principalement des médias…C’était comme un rêve. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci à tous les polynésiens pour leur engouement autour de notre musique. On repart toujours en métropole remplis d'énergies positives, ça nous donne du courage ! On souhaite aussi remercier très chaleureusement Air Tahiti Nui qui nous soutient via son programme d'Ambassadeurs depuis le début de notre aventure. Enfin, merci à Jean-François Léou et Magic City qui nous soutient également lors de chacune de nos venues. »