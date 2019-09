Vaitea Doom toujours plein gaz

PAPEETE, le 17 septembre 2019 - La sixième journée du championnat de motocross s’est déroulée ce dimanche sur le site de Vaitarua à Papearii. Vaitea Doom a remporté la journée et reste premier au classement général. Rendez-vous les 21 et 22 septembre à Vaitarua pour la Pacific Cup 2019, avec la venue de six pilotes marquisiens.



Les catégories MX1 et MX2



Vaitea Doom a pu conserver son leadership lors de la sixième journée du championnat de Polynésie de motocross. Dans la première manche, c’est Manukau Autai, deuxième au classement général, qui s’impose et s’octroie les 20 points de la première place, devant Vaitea Doom et Heiarii Lehartel. Dans la deuxième manche, Vaitea Doom remporte la course devant le pilote MX2 Tearii Paari et Manukau Autai. Dans la troisième manche, c’est encore un pilote MX2 qui s’impose, Jonas Leewing, devant Vaitea Doom et Heiarii Lehartel.



On retrouve au classement de la catégorie reine MX1 Vaitea Doom avec 331 points, devant Manukau Autai avec 263 points et Heiarii Lehartel avec 150 points. En MX2, Jonas Leewing est en tête avec 286 points devant Taumatai Jamet avec 199 points et Carlqvist Manate avec 184 points.