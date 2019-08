Vaitea Doom conforte son avance

Motocross - La cinquième journée du championnat de Polynésie de motocross s’est déroulée dimanche sur le terrain de motocross de Vaitarua, à Taravao. Dans la catégorie MX1, c’est Vaitea Doom qui s’impose devant Heiarii Lehartel et Manukau Autai. Vaitea Doom conforte ainsi son avance au classement général.



Vaitea Doom a fait un sans-faute sur cette cinquième journée de course de la saison dans la catégorie MX1, avec trois victoires en trois manches qui lui rapportent 60 points (1-1-1), devant Heiarii Lehartel (3-4-5 avec 38 points) et Manukau Autai, qui se blesse à l’épaule, termine dernier de chaque manche en ne marquant que 24 points (8-8-8).



Pour rappel, les catégories MX1, la catégorie reine, et la catégorie MX2 participent aux mêmes trois manches par manque de concurrents (six concurrents en MX1 et cinq en MX2). Les riders gagnent les points qui correspondent aux places au scratch, quelle que soit la catégorie : premier 20 points par manche, deuxième 17 points, troisième 15 points, etc.