Vairea Le Goaster Sine, directrice de la nouvelle association Initiative

PAPEETE, le 3 janvier 2018 - L’association Initiative Polynésie ouvre officiellement le 3 janvier. A la direction, Vairea Le Goaster Sine considère avec enthousiasme son nouveau poste comme « un challenge personnel ». Objectif d’Initiative Polynésie : promouvoir la création d’entreprise.



Vairea Le Goaster Sine a pris officiellement ses fonctions de directrice de la nouvelle association Initiative le 3 Janvier 2018. Une nouvelle aventure professionnelle pour elle et une nouvelle opportunité pour les entrepreneurs de financer leur projet professionnel.



Après des études de commerces à Nice, Vairea revient à Tahiti et travaille d’abord dans le privé, puis au centre hospitalier Mamao et enfin à la Banque de Tahiti où elle occupe plusieurs postes.



Elle travaille comme commerciale puis au recouvrement et termine comme analyste financière. La majeure partie de ces années passées à la Banque de Tahiti, elle s’occupe des professionnels, notamment les TPE et les PME. « A travers cette expérience, je me suis rendue compte de la réelle volonté d’entreprendre des Polynésiens. Il y a beaucoup de potentiels ! » La nouvelle association appelée Initiative Polynésie, devra « révéler ce potentiel ».



La création d’entreprises est devenue un levier économique important pour le Pays et le nerf de la guerre reste l’argent. Outre le soutien public, de multiples organismes existent pour aider les entrepreneurs à financer leur projet : l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique), Sogefom (Société de gestion de fonds de garantie d'Outre-Mer), Sofidep (Société de financement du développement de la Polynésie) et les banques. Initiative Polynésie vient compléter ce panel de solutions financières.



« Quand on créé son entreprise, on a besoin d’argent. Les banques prêtent de l’argent mais, elles demandent parfois aux porteurs de projet d’avoir un apport financier personnel. C’est là que nous interviendrons : nous prêterons l’argent pour l’apport », explique Vairea Le Goaster Sine. Ce prêt d’honneur permet de faciliter l’accès aux prêts bancaires. Initiative Polynésie prêtera à 0% de taux d’intérêt : « Le prêt d’honneur est un crédit à 0% et sans frais de dossier, pas de facturation de l’association », précise Vairea, « L’objectif est d’accompagner les porteurs de projet sur une création ou une reprise d’entreprise et promouvoir l’initiative ! » Ces prêts pourront aller de 500 000 à 2 millions de francs et les bénéficiaires auront cinq ans pour le rembourser. Des facilités sont proposées comme des différés de remboursement, le temps que l’entreprise soit lancée.



Vairea Le Goaster Sine sera chargée d’accueillir les porteurs de projet et de les guider dans leurs démarches pour obtenir ce prêt. Ils devront ensuite défendre leur dossier, toujours accompagné de Vairea, devant un comité d’agrément. Un axe important d’une plateforme INITIATIVE est le système de parrainage qui peut également être proposé, pour un suivi pas à pas de certains projets et de leur porteur par une personne d’expérience. C’est un parrain volontaire et engagé qui sera là pour l’aider à lancer et pérenniser son activité. « Les porteurs de projet ne sont plus seuls à monter leur entreprise. La CCISM les accompagne et nous sommes là également pour les aider sur le financement. C’est comme un village de la création d’entreprise où tout est rassemblé au même endroit pour les aider. »



Initiative Polynésie fait partie du réseau Initiative France qui est le premier réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs d'entreprise. 222 plateformes locales couvrent tout le territoire français et 16 700 entreprises et 44 155 emplois ont été créés ou maintenus en 2016. Une plateforme existe également en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans. La directrice doit venir en mission une semaine auprès d’Initiative Polynésie pour accompagner Vairea Le Goaster Sine dans les premiers pas de l’association. « Ce réseau d’associations est porté par une idée commune : partager ses connaissances et son expérience », souligne Vairea enthousiaste. Pour elle, ce nouveau poste est un « challenge personnel » : « J’ai une copie blanche devant moi qu’il me faut remplir ! »



Initiative Polynésie, créée par la CCISM et la vice-présidence chargée de la relance économique, ouvre officiellement le 3 janvier 2018.