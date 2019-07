Vaimalama vise la présidence de la Polynésie

PAPEETE, 2 juillet 2019 - Vaimalama Chavez ne sera pas candidate à Miss Univers, cette année, mais elle annonce qu'elle projette de reprendre ses études avec le projet de "devenir présidente de la Polynésie française".



"J'envisage l'année prochaine de reprendre mes études et éventuellement de faire une licence de Science politique, pour devenir présidente de la Polynésie française, un jour", a annoncé mardi, "sincèrement", Vaimalama Chavez, invitée de l'émission L'Interview sans filtre, sur le site de Télé Loisirs.



La Miss France 2019 a même un début de programme économique : "Nous sommes totalement dépendants des importations. Et, du coup, pour pouvoir améliorer ça (...) je voudrais travailler avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, pour décorréler le Franc pacifique de l'Euro, pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de tous les touristes et, en même temps, faire éclater la bulle spéculative qui fait augmenter de manière superficielle les prix en en Polynésie (...)."