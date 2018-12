Vaimalama Chaves va-t-elle briser "la malédiction" des Miss Tahiti ?

Papeete, le 13 décembre 2018 - Miss Tahiti 2018 est l'une des grandes favorites pour décrocher samedi 15 décembre la couronne de Miss France 2019 et succéder à Maëva Coucke, Miss France 2018. Et si Vaimalama Chaves affiche de nombreux soutiens de personnalités célèbres dont le surfeur Kelly Slater, la belle Tahitienne peut aussi revendiquer un grand soutien populaire et déjà prétendre au titre de la candidate la plus suivie sur Instagram avec plus de 18 000 followers sur son compte officiel. Son succès sur les réseaux sociaux est-il un signe annonciateur d'un futur sacre ?

C'est tout ce que l'on souhaite à notre belle Vaimalama, mais soyons prudents, car souvent données favorites pour l'élection de Miss France, les Miss Tahiti ont ces dernières années échoué à plusieurs reprises très près du titre. Petit flash-back de ce que l'on appelle parfois "la malédiction" des Miss Tahiti".