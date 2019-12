Vaimalama Chaves : une année de règne intense

Tahiti, le 12 décembre 2019 - Il y a tout juste un an, le 15 décembre 2018, Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, était sacrée Miss France 2019. Après 12 mois intenses de règne, la belle tahitienne, qui a séduit les Français par sa personnalité, cédera samedi son diadème à une nouvelle miss à Marseille.



C'est par un sympathique et désuet "sapristi" que Vaimalama Chaves s'est fait remarquer des Français lors de son sacre à miss France 2019, à Lille. Depuis un an, l'ancienne Miss Tahiti 2018, a su se faire un nom dans la famille des miss.



Avec sa personnalité attachante, son franc-parler et son accent chantant, Vaimalama Chaves a parcouru l'Hexagone, son écharpe "Miss France 2019", comme éternelle amie. Pendant les 12 mois de son règne, la native de Tahiti a enchaîné les galas régionaux des miss, les plateaux télé, les festivals de cinéma ou encore les incontournables salons. Beaucoup se souviennent de son passage dans l'émission Fort Boyard ou de sa tenue lors du Salon du Chocolat en octobre dernier où elle dansa un tamure dans une gourmande robe en chocolat.