Vaimalama Chaves révèle ce qui l'a rendu "si forte"

PARIS, le 20 décembre 2018. Avant de monter dans l'avion pour Papeete, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a accordé un interview au site internet Melty Dans un interview au site internet Melty, Vaimalama Chaves revient sur les années où elle avait quelques kilos en plus. Enfant, ceux-ci lui ont valu d'être la cible de quolibets. "J'ai été traitée de monstre. J'ai eu des surnoms qui n'étaient pas forcément très très glorieux. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis si forte", explique-t-elle. "Les enfants sont très durs entre eux. Ils disent des choses mais ils ne comprennent pas la portée de leurs mots.""Donc oui, j'ai été traitée de monstre. J'ai eu des surnoms. qui n'étaient pas forcément très très glorieux. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis si forte", souligne-t-elle au micro du site internet Melty. "J'ai réussi à faire face à ces critiques et à dire ça suffit, Il faut dire stop, il faut se lever, baser l'éducation sur l'acceptation de soi, sur le respect et la tolérance de l'autre évidemment et si c'est nécessaire, il faut tirer les cheveux. Mais vraiment il faut que les gens réalisent à quel point ça peut être destructeur d'employer des surnoms pareils ou de faire des petites blagues qui à la base semblent inoffensives et qui pourtant sont tellement douloureuses parfois à surmonter. Personne n'a le droit de parler comme ça aux autres.Et parce que j'ai décidé que personne n'avait le droit de ne parler comme ça, ils ont arrêté. C'est un choix de se laisser faire et c'est un choix aussi d'embêter. Peut-être que de mettre en lumière et de dire ce qu'on ressent, ça leur permettra un petit peu de réaliser à quel point ça peut être difficile de subir ce genre de choses."