Vaimalama Chaves, amoureuse et boostée après ses vacances en Polynésie

Tahiti, le 2 septembre 2020 - Vaimalama Chaves vient de passer près de deux mois en Polynésie. Amoureuse, la belle Tahitienne a profité de ce séjour pour se ressourcer et faire découvrir le fenua à son petit ami, Nicolas Fleury, un sportif de haut niveau en VTT Trial. Ses projets, sa musique, sa nouvelle vie en métropole post Miss France, mais aussi la situation de la Polynésie entre épidémie sanitaire et crise économique, la belle Vaimalama Chaves a répondu en toute sincérité à nos questions.





Comment se sont passées tes vacances au fenua ?

"Les vacances étaient géniales. La Polynésie, c’est ma maison, c’est ici que j’ai grandi, alors après avoir vécu une année loin de mes racines, revenir ici pour me ressourcer m’a apporté tout ce dont j’avais eu besoin en France. J’ai pu vivre et découvrir mon pays sous les traits d’une touriste et je sais que nous avons une manière unique et magnifique d'offrir notre culture au monde."



Cela fait du bien ce retour aux sources entre famille et amis ?

"C’est tout ce dont j’avais besoin pour repartir boostée pour travailler en métropole".



Un coup de cœur pour l’une des îles où tu es allée ou des choses que tu as pu faire ?

"J’ai beaucoup aimé mon voyage dans les îles et c’est peut-être inattendu mais l’île que j’ai la plus aimée est Tahiti.

Même s’il est dit que Tahiti ne représente pas toute la Polynésie et qu’on encourage souvent les touristes à aller voir d’autres îles, il y a beaucoup de choses à y faire. Pour commencer, la plus grande montagne de Polynésie est à Tahiti, les randonnées y sont nombreuses et les légendes tout autant. Le lagon est riche et beau, il y a des plongées à faire, tant en masque et tuba qu’en bouteille, les activités culturelles, comme avec le centre ‘Ario’i à Papara, et plusieurs autres activités qu’on peut trouver sur place !"



Comment se passe ta nouvelle vie en métropole, post Miss France ?

"Elle est plus calme, plus douce, les projets sont nombreux mais le changement réside dans l’action : va falloir que je travaille plus !"



Côté musique, tu as déjà sorti plusieurs singles, d’autres sont-ils en préparation ?

"J’ose espérer, depuis le temps que je l’attends."



Peux-tu nous en dire en peu plus sur la sortie de ton album ? Avec qui travailles-tu ?

"J’ai eu la chance de collaborer avec une équipe fantastique, que TF1 Music, Endemolshine et ExplayMusic m’ont fait rencontrer : Sarah Louis et Suzanne Marqué, chefs de projet, des compositeurs renommés tels que Corson, Yohan Malory, Barbara Pravi, Tristan Salvati, de merveilleux musiciens, Fabien, Joël et Tsyo et le chef d’orchestre de tout, Thierry Said, mon producteur."