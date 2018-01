Vaihere Doudoute, l’âme d’une guerrière

PAPEETE, 27 janvier 2018 - À 33 ans, Vaihere Doudoute fait un Accident vasculaire cérébral (AVC) puis deux semaines de coma. Elle se réveille handicapée, paralysée de tout le côté droit et elle ne peut pas parler. Six ans plus tard, la voici championne de France de rowing en ligne et sur le point de relever d'autres défis sportifs de haut niveau.



En février prochain, Vaihere Doucoute participera aux compétitions de Rowing à Paris et à Washington. Voici le parcours inattendu d'une Polynésienne habitée par l'âme d'une guerrière.



" Je suis Vaihere Doudoute Raoul, j’ai 39 ans et je suis professeur de Français, Histoire-Géo ainsi que documentaliste au lycée professionnel Saint-Joseph de Punaauia. Je fais du sport, du rowing, de la rame en salle. Il y a bientôt 6 ans j’ai eu un AVC et il a fallu que je réapprenne à vivre ", se souvient-elle. A la suite à son AVC à l’âge de 33 ans, Vaihere est tombée dans le coma pendant deux semaines. À son réveil, elle ne pouvait plus parler et avait tout le côté droit paralysé : " J’ai ouvert les yeux et je ne pouvais pas parler. Dans ma tête, je me suis dit ‘Pour mon fils, il faut que je me relève. C’est mieux ainsi, sinon je meurs’ ."



Pendant trois ans, elle suit des séances de rééducation, pour retrouver l’utilisation de son bras, de sa jambe, mais également au niveau du faciès. Vaihere a dû réapprendre à articuler, à bouger sa mâchoire. Elle s’est remise à parler, à marcher progressivement, à vivre comme tout un chacun. Grande sportive, elle est allée régulièrement à la salle de sport pour faire travailler son corps. Elle a réintégré ses fonctions au sein de l’Éducation. D’abord à mi-temps. " C’était dur, mais maintenant ça va. Au lycée, quand j’ai recommencé à travailler, c’était difficile pour moi de bien parler, de bien articuler mes phrases. Il fallait que je me concentre à fond. Ça va beaucoup mieux maintenant ".



En 2017, Vaihere devient la championne de France en ligne de Rowing. " Celui qui m’a guidée vers le rowing, c’est mon 'kiné', Matthieu Forge ". Vaihere constate les effets positifs de ce sport qui lui fait travailler à la fois le bras et la jambe. Sans hésiter, en décembre 2016, Vaihere rejoint l’association CAP Marara. Elle s’épanouit rapidement dans cette activité sportive : " J’avais essayé l’aviron, mais ça me prenait une éternité pour tout sortir, tout rentrer, porter le matériel et ça me perturbait. Du coup avec le rowing, c’est tellement mieux : je n’ai pas cette pression. Je suis rapidement devenue accroc à ce sport ".



Vaihere fait 3 à 4 heures de rowing par semaine. En mai 2017, le coach Kévin Scott l’invite à venir plus tôt que prévu à l’une des séances. C’est là que Vaihere apprend qu’elle a gagné le titre de championne de France en ligne de rowing : "Championne en ligne" signifie que la compétition s’est déroulée à la fois en France et en Polynésie, de façon différée, pour permettre aux rameurs qui ne pouvaient pas se déplacer en France d’y participer.