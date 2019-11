Vaihere Desolier 5e mondiale

TAHITI, le 13 novembre 2019 - Vaihere Desolier a terminé à la cinquième place de la catégorie Ladie Women Physique lors des championnats du monde de bodybuilding qui se sont déroulés en Corée du 5 au 11 novembre.



Vaihere Desolier a participé à la onzième édition des championnats du monde de bodybuilding qui se sont déroulés du 5 au 11 novembre à Jeju, en Corée du sud. Elle a pu atteindre la finale et terminer à la cinquième place de la catégorie Ladies Women Physique. Pas moins de 35 nations ont concouru cette année et Vaihere Desolier était la seule candidate à représenter la Polynésie.

“Le niveau était très élevé et les critères très sévères. Je n’y croyais plus en descendant de la scène. Nous étions si nombreuses et les filles, pour la majorité, si prêtes. Mais voilà, j’ai été appelée en finale et je finis cinquième de ma catégorie !” a-t-elle déclaré.



C’est avec les larmes aux yeux et un grand sourire que Vaihere a arboré fièrement le drapeau polynésien sur la scène des championnats du monde de bodybuilding.



“J’ai été heureuse de faire partie des participantes, j’étais la seule de Tahiti mais du coup la minorité était visible ! J’ai sympathisé avec beaucoup d’athlètes qui m’ont offert de beaux présents. Gênée de n’avoir rien à leur offrir, je les ai fait voyager à travers notre culture en leur parlant de notre belle destination !”, a-t-elle dit pour conclure. SB