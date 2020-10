Vaiata Friedman n'est plus tavana déléguée de Paopao

Tahiti, le 16 octobre 2020 – Condamnée à cinq ans d'inéligibilité dans l'affaire des magouilles de l'Equipement, la représentante Tahoera'a à l'assemblée, Vaiata Friedman, a reçu mercredi sa notification de démission d'office de son mandat d'élue municipale et donc de tavana déléguée de Paopao.



Les élus de Moorea devront élire le nouveau tavana délégué de Paopao lors de leur prochain conseil municipal. En effet, la tavana déléguée, Vaiata Friedman, a reçu mercredi dernier sa notification de fins de fonction en tant qu'élue municipale, trois semaines après avoir été condamnée à cinq ans d'inéligibilité dans l'affaire des détournements et escroqueries à la subdivision de la direction de l'équipement de l'île soeur. Contactée, l'élue déchue affirme ne pas comprendre la décision du tribunal : "Mon avocat a demandé la relaxe (…). Je ne sais pas vraiment de quoi je suis accusée, je ne m'y attendais pas du tout (…). Je suis un peu déçue aujourd'hui mais ce n'est pas grave je vais me battre jusqu'au bout puisque j'ai fait appel". L'élue affirme ne pas regretter les trois mois passés à la mairie de Paopao. "Une expérience enrichissante" selon elle, "un maire délégué a beaucoup de travail, finalement c'est un métier à temps plein". C'est Gina Kautai qui devrait faire son entrée tant que conseillère municipale, en remplacement de Vaiata Friedman.



Hugues Hanere pour Vaiata Friedman



Les textes du Code général des collectivités territoriales (CGCT) de 2016 prévoient que dans les sections de communes associées, le maire délégué doit être choisi "parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante". La tavana déléguée sortante, Vaiata Friedman explique que sa liste a un candidat qui devrait être son second de liste Hugues Hanere : "Les électeurs n'ont pas tous voté pour moi, ils ont voté pour la liste "Tapura no Moorea-Maiao". Et même si, selon l'élue déchue, certains conseillers issus de la liste du tavana Evans Haumani souhaitent faire acte de candidature, la jurisprudence est désormais claire : leur élection ne pourra être valable.



A noter que Vaiata Friedman garde son mandat d'élue à Tarahoi. En effet, le statut de la Polynésie française prévoit que les conditions d'inéligibilité des élus de l'assemblée ne peuvent résulter que d'une condamnation définitive. L'élue Tahoeraa pourra donc continuer, tout comme son homologue de Papara Putai Taae, à siéger tant que tous les recours à sa disposition, appel et/ou cassation, n'auront pas été épuisés. Si elle devait quitter l'hémicycle, ce serait le tavana de Moorea Evans Haumani, désormais proche du Tapura, qui devrait siéger à sa place.