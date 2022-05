Vaiani Dusserre Valleaux retrouve sa couronne

Tahiti, le 29 mai 2022 - Vaiani Dusserre Valleaux a dominé, samedi, en finale des championnats de Polynésie de tennis, en deuxième série, Jennifer Ly. Une victoire en deux manches, 6-4 et 6-3, pour la joueuse de Raiatea qui remporte son deuxième sacre après celui glané en 2020.



Après plus d'un mois de compétition, les championnats de Polynésie de tennis touchent à leur fin. Samedi, sur les courts de Fautaua, le tableau féminin en deuxième série a livré son verdict avec une finale opposant la joueuse de Raiatea, Vaiani Dusserre Valleaux, à la sociétaire de Chonwa, Jennifer Ly. Rappelons que la jeune espoir des Raromata'i avait déjà décroché en Après plus d'un mois de compétition, les championnats de Polynésie de tennis touchent à leur fin. Samedi, sur les courts de Fautaua, le tableau féminin en deuxième série a livré son verdict avec une finale opposant la joueuse de Raiatea, Vaiani Dusserre Valleaux, à la sociétaire de Chonwa, Jennifer Ly. Rappelons que la jeune espoir des Raromata'i avait déjà décroché en 2020, à 15 ans seulement, son premier titre de championne de Polynésie. Et contrairement à 2020 où elle était outsider, Dusserre Valleaux partait cette fois-ci favorite de cette finale face à une Jennifer Ly qui avait déjà vu filé un titre en troisième série après sa défaite face à Leilanie Brothers (6-2, 7-5).

Un drôle de rythme La finale de ce samedi s'est jouée sur un drôle de rythme. Si Vaiani Dusserre Valleaux a breaké Ly dès le quatrième jeu, pour mener 3-1, la native de Raiatea a ensuite eu du mal à confirmer. Jennier Ly de son côté, en profitant des fautes de son adversaire et en étant plus solide sur son service, a enchainé trois jeux de suite pour reprendre la tête (4-3). Mais elle aussi après sa belle série s'est effondrée en fin de set. C'était alors au tour de la championne de 2020 de reprendre l'avantage au score et de remporter cette première manche sur le score de 6-4.



Dans le deuxième set, les deux joueuses, retenues pour disputer les Mini-Jeux du Pacifique en juin prochain à Saipan, ont monté le niveau et ont offert quelques beaux échanges sur les courts de Fautaua aux quelques spectateurs présents. Dusserre Valleaux et Ly ont ainsi tenu leur service jusqu'au huitième jeu, moment choisi par la joueuse de Raiatea pour breaker à nouveau son adversaire et pour mener 5-3 avec son service à suivre.



Une mise en jeu compliquée pour Dusserre Valleaux qui a dû d'abord effacer deux balles de break avant de l'emporter sur sa première balle de match. Score finale 6-4, 6-3, pour Vaiani Dusserre Valleaux qui décroche son deuxième titre de championne à seulement 17 ans.

Osmont ou Taaroa pour le sacre chez les hommes Dans le tableau masculin, la finale de cette édition des championnats de Polynésie, prévue ce dimanche en fin d'après-midi, propose un remake de celle de 2020. Avec d'un côté Gillian Osmont, titré cette année-là, face à Reynald Taaroa, qui atteint lui sa deuxième finale de suite. En demi-finale, samedi, Osmont n'a pas fait de détails face au vétéran Landry Lee Tham en l'emportant en deux sets secs (6-1, 6-2). Taaroa de son côté s'est défait d'un autre joueur d'expérience, Patrice Cotti, en deux sets également (7-5, 6-4).

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 29 Mai 2022 à 16:41 | Lu 304 fois