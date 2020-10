Vaiana Drollet, galeriste depuis 20 ans

j’ai fait des études d’art, j’ai une maîtrise d’arts plastiques à Toulouse et, à l’issue, j’ai préparé l’agrégation à Bordeaux

Mais

ce n’était pas ma vocation

Il y a avait deux enjeux, continuer à présenter le travail des artistes qui étaient déjà là, déjà connus, conserver ces références, l’histoire de la galerie, mais aussi, et j’y tenais, apporter un nouveau souffle.

Il y a 18 artistes qui n’ont jamais exposé en galerie

La bibliothèque universitaire était un terrain d’expérimentation, les artistes que j’ai choisis ont créé d’autres œuvres spécialement pour la galerie

des œuvres audacieuses qui séduiront le public par l’originalité des matériaux et des techniques utilisées ainsi que par le dialogue qu’elles inaugurent

TAHITI, le 29 octobre 2020 -Au début des années 60, il y avait environ une dizaine d’artistes peintres à Tahiti. Ils exposaient où ils pouvaient, sur le port de la ville, à l’ancien Cercle Bougainville, au salon carré de l’Hôtel Les Tropiques à Auae Fa’a’a ou encore à l’Hôtel Tahiti et à l’Hôtel Stuart.Les expositions étaient rares. Heyman, Gouwe et Aad Van der Heyde pour ne citer qu’eux, n’avaient exposé que trois fois à Tahiti à cette époque.La première galerie de Polynésie a vu le jour le 29 février 1964 grâce à Sandy Werner Winkler, un ancien élève de l’Ecole du Louvre et expert auprès des Tribunaux.Cette galerie se trouvait alors quartier Vaima au Passage des Beaux Arts qui reliait le bord de mer à la rue du Général De Gaulle. Du fait des aménagements du front de mer et de la construction du nouveau centre commercial Vaima, la galerie a déménagé fin 1975 début 1976, rue Jeanne d’Arc où elle est à l’heure actuelle.À sa retraite en 1980, Sandy Wermer céda sa galerie à Shirley Elliot et Michel Williams. En avril 2000, ces derniers prirent à leur tour leur retraite et se séparèrent de leur galerie au profit de Vaiana Drollet.Elle avait 23 ans. Elle se rappelle : "". Elle n’a finalement pas passé le concours et est rentrée au fenua après une escale à New York.À Tahiti, à son retour, elle a enseigné. "", raconte-t-elle, "". Lorsque l’offre de rachat de la galerie s’est présentée, elle a sauté sur l’occasion. C’était en 2000.Pendant toutes ces années, Vaiana Drollet a réussi à atteindre et concilier ces deux objectifs. Pour preuve, en 2021, elle espère fêter les 50 ans d’Erhard Lux. En parallèle, elle est en permanence à l’affût de nouveaux artistes. "L’art contemporain polynésien est bien vivant."Ce jeudi, une nouvelle exposition s’ouvre dans ce contexte. Elle est dans la continuité de l’exposition qui a été organisée à la bibliothèque universitaire au mois d’octobre : Mona Lisa TAPA tout dit.", se réjouit Vaiana Drollet. Elle a été enthousiasmée par l’énergie de cette aventure artistique. "."Berni, Concrètement design, Éric Ferret, Jean-Paul Forrest, Gaya, Lovaïna Guirao, Iho Tumu, Titouan Lamazou, Maimoa, Moetu Fenuart, Pierre Motahi, Claire Mouraby, Libor Prokop, Karine Roué, Tahiri Sommer, Te Araiti, Valmigot et Vashee présentent : "".Ce sont des sculptures, peintures, assemblages, installations mais aussi un parfum…Elles sont visibles toute cette journée de jeudi et si, la galerie venait à fermer, vous pourrez les retrouver en ligne. Une chaîne Youtube existe. Des interviews des artistes, par exemple, y sont accessibles.