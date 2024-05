Vahine en quarts, Mihimana en repêchages

Tahiti, le 26 mai 2024 – Samedi, Vahine Fierro et Mihimana Braye avaient rendez-vous avec l’élite mondiale du surf pour les premières séries de la Shiseido Tahiti Pro, à Teahupo’o. La surfeuse de Huahine s’est qualifiée directement pour les quarts de finale avec une vague mémorable à 9,33 points, tandis que le trialiste n’a pas pu échapper aux repêchages. Quant à la Française Johanne Defay, elle s’est inclinée au round 2.



Après trois jours d'attente entre entraînement et repos, la Shiseido Tahiti Pro, sixième étape du championnat mondial (CT) de la World Surf League (WSL), a été lancée samedi matin à la faveur du retour des tubes à la passe de Hava'e. Honneur aux dames pour un premier tour d’ouverture à trois surfeuses dans des séries de 35 minutes, sur des vagues aux alentours de 2 mètres.



Vahine éblouissante ! Détentrice d'une wild card, notre championne locale qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Vahine Fierro, était à l'eau dès la deuxième série, qui s’est avérée palpitante. Visiblement très à l'aise, elle a d'emblée pris la tête de la rencontre avec deux vagues notées 1,20 et 6,50 points. La jeune Américaine et leader du tour, Caitlin Simmers, a répliqué avec une vague à 7,67, avant de chuter sur une vague imposante qui lui a valu de casser sa planche. Pas refroidie pour autant, elle a enchaîné avec un tube à 6,50, prenant à son tour la première place de la série. La prestation de l'Australienne Tyler Wright a été plus timide avec seulement deux vagues notées 2,30.



À six minutes de la fin, la patience de Vahine Fierro a payé : elle a disparu dans un tube quasi parfait noté 9,33, repassant ainsi première de la série ! Une performance qui lui a permis de prendre sa revanche sur Caitlin Simmers, qui l'avait sortie en demi-finale l'an dernier, en l'envoyant en repêchages avec un total de 16,13 pour Vahine Fierro, contre 14,17 pour la maillot jaune. Le ton était donné pour la surfeuse de Huahine, qui s’est envolée directement pour les quarts de finale, tandis que Caitlin Simmers s’est faite éliminer au round 2.





Mihimana face à Griffin En milieu de matinée, le premier tour des séries masculines a été lancé. Dans le camp polynésien, vers 11h30, la quatrième série était particulièrement attendue. Mihimana Braye, vainqueur des Trials, s'est lancé dès les premières minutes dans un tube noté 5,83 points, suivi d'une seconde vague à 4,83, le plaçant en tête de la série. Le leader du tour, l’Américain Griffin Colapinto, lui a répondu avec un tube à 5,70, avant d'attendre de meilleurs vagues pendant de longues minutes.



Les trois surfeurs ont ensuite enchaîné les coups, notamment Italo Ferreira, champion du monde 2019 et médaillé d'or aux JO de Tokyo, et Mihimana Braye. Le Brésilien est parvenu à améliorer son 0,20 initial avec un premier tube noté 4,77, un second à 3,60, un troisième à 6,83 et un quatrième à 6,47. Dans la foulée, Griffin Colapinto a perdu la priorité sur une vague dont il ne s'est pas sorti, laissant le champ libre à Mihimana Braye. À douze minutes de la fin, notre 'aito s'est emparé d'un tube, suivi de belles manœuvres, à nouveau noté 5,83.



À six minutes de la fin de la série, Italo Ferreira (13,30) était en tête avec moins de deux points d'avance sur Mihimana Braye (11,66), qui bénéficiait de la priorité. Malheureusement, aucune vague à la hauteur ne s'est présentée. Le surfeur tahitien devra donc passer par les repêchages pour tenter d'accéder aux huitièmes de finale, tout comme Griffin Colapinto (11,47). Les deux surfeurs se retrouveront d’ailleurs en face-à-face dès la première série.







Déception pour Johanne Le mana de Vahine Fierro n’a pas profité à la Française Johanne Defay, numéro 2 mondiale et qualifiée pour les JO, qui était engagée dans la série suivante au premier tour. Il aura fallu attendre quatorze minutes pour que la Hawaiienne Bettylou Johnson, septième mondiale, s’empare d’une première vague notée 4,50 points et d’une deuxième à 0,60. Une autre Hawaiienne, la quintuple championne du monde et championne olympique en titre, Carissa Moore, a répliqué avec deux vagues notées 6,50 et 4,43, suivie de Johanne Defay avec un petit tube à 5,50 et une autre vague à 3,60. Bettylou Johnson est ensuite parvenue à améliorer son score avec un tube à 5,70.



Et c’est Carissa Moore, titulaire d'une wild card sur cette étape, après avoir annoncé sa volonté de se retirer du tour, qui s’est qualifiée directement pour les quarts de finale avec un total de 10,93 points. Malgré des scores serrés de 10,20 et 9,10, Bettylou Johnson et Johanne Defay n’ont pas eu d’autre choix que de passer par la case des repêchages.



Lors de la troisième série éliminatoire, la Française s'est retrouvée face à l'Australienne Tyler Wright, huitième au classement, sortie par Vahine Fierro au premier tour. Dans cette série de la dernière chance, la surfeuse réunionnaise a lancé les hostilités avec une vague notée 4,60 points, suivie d'un tube victorieux à 8,83 ! La double championne du monde Tyler Wright a répliqué par un 4,20 et un 8,60.



À mi-parcours de la rencontre, Johanne Defay avait donc une courte avance sur son adversaire. Grâce à une vague à 6 points, Tyler Wright (14,60) a repris la tête de la série à neuf minutes de la fin, avec moins d'un point d'avance sur la Française (13,76). Un score qui a malheureusement sonné la fin de la compétition pour Johanne Defay, qui ne trouvera plus de vagues. À deux mois des JO, la déception de la représentante de l’équipe de France était palpable.



La compétition n’a pas repris dimanche. Le prochain call est fixé à ce lundi, midi. Une grosse houle est annoncée pour mercredi avec des séries qui promettent d’être spectaculaires.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 26 Mai 2024 à 12:58