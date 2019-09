Vahine Fierro wild card pour le Roxy Pro

PAPEETE, le 24 septembre 2019 - Vahine Fierro vient d’obtenir une invitation pour participer au Roxy Pro France, la huitième étape du championnat du monde de surf professionnel. La compétition est prévue dans les Landes du 3 au 13 octobre prochain.



Comme en 2018, Vahine Fierro a obtenu une wild card pour participer au Roxy Pro, la huitième étape du circuit professionnel de surf féminin (WCT). Elle aura donc une nouvelle opportunité de briller face aux meilleures surfeuses du circuit professionnel. En 2018, elle s’était faite remarquer en éliminant Caroline Marks, une surfeuse du WCT, au deuxième tour.



Tout récemment, lors des championnats du monde ISA, elle a terminé deuxième d’une série alors qu’elle était opposée à trois surfeuses du world championship tour (WCT). Vahine Fierro est actuellement 17ème au classement des world qualifying series, l’antichambre du WCT. Elle devra impérativement terminer dans le top 6 du circuit WQS à la fin de l’année pour se qualifier pour le WCT 2020.



Les points obtenus par les surfeuses du WQS dans les épreuves du WCT, ne comptent malheureusement pas pour leur classement WQS mais ce genre d’invitation leur permet d’acquérir de l’expérience, de gagner de l’argent, de se faire remarquer par le public et les sponsors.



Pour rappel, la surfeuse de Huahine Vahine Fierro, est sponsorisée par la marque Roxy, c’est ce qui la met en bonne position, en plus de ses talents de surfeuse hors pair et de compétitrice affûtée, pour avoir ce genre d’opportunité. SB/WSL