Vahine Fierro vers les huitièmes de finale en Chine

Tahiti le 9 janvier 2020 - La Corona Open China, étape du circuit des Qualifying Series, a repris jeudi sur le beach break de Hainan. Vahine Fierro, engagée au round 3, a terminé première de sa série grâce à une note de 12 points, et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition.



Après deux jours de repos forcé, la Corona Open China, étape du circuit des Qualifying Series a repris jeudi sur le beach break de Hainan. Les femmes étaient les premières à l'eau en Chine. Engagée au round 3 Vahine Fierro était opposée à l'expérimentée hawaïenne Coco Ho, et à la jeune australienne India Robinson.



La surfeuse de Huahine a marqué son territoire dès les premières minutes de la série avec une première vague notée 5.67. Coco Ho a ensuite réagi avec un une vague qui lui rapporte 5.23.



Puis à neuf minutes de la fin de la série, Vahine Fierro a réalisé un choix parfait de vague. Cette dernière a fait étalage de tout son bagage technique en enchainant les manœuvres avec une totale maitrise, qui lui a permis de scorer 6.33 pour un total de 12 points. Ses adversaires ne referont jamais leur retard, et la Tahitienne valide son ticket pour la suite de la compétition. Elle sera opposée à la Japonaise Amuro Tsuzuki au round 4.