Vahine Fierro testée négative revient dans la course aux JO

🔴 MONDIAUX - Vahine Fierro et Cannelle Bulard négatives et autorisées à reprendre la compétition ‼️ Le communiqué de presse de la Fédération 👉 https://bit.ly/34M65bn

Publiée par Fédération Française de Surf sur Lundi 31 mai 2021

Retournement de situation au Salvador, où se tiennent depuis dimanche les championnats du monde de surf de l'ISA. Forfait pour sa série du premier tour et placée à l'isolement après avoir été testée positive au Covid-19, vendredi, Vahine Fierro pourra finalement reprendre la compétition comme l'a annoncé, ce lundi, la Fédération française de surf (FFS). Des nouveaux tests ont été réalisés, dimanche, par l'ISA et, "Vahine Fierro et Cannelle Bulard (…) ont été testées négatives à deux reprises consécutives. Les deux athlètes de l'équipe de France sont autorisées à réintégrer la compétition", a indiqué la FFS.Bonne nouvelle donc pour la Tahitienne qui revident dans la course aux JO de Tokyo. Les championnats du monde ISA doivent en effet déterminer les sept dernières surfeuses qualifiées pour les JO. Pour se faire la native de Huahine devra rentrée dans le top 7 de la compétition. Pour y arriver elle doit d'abord passer s a série de repêchages , prévue ce mardi. Fierro sera engagée dans la 10e série et aura à faire à une concurrence plus que modeste. Mise à part la Brésilienne Silvana Lima, ancienne pensionnaire du CT, les deux jeunes panaméennes, Isabelle Goodwin et Andrea Vlieg, ne devraient pas trop inquiéter l'ex-championne du monde junior.En plus de Vahine Fierro, Michel Bourez est également au Salvador pour disputer les Mondiaux ISA. Si le Spartan a déjà son billet pour Tokyo, sa participation était obligatoire pour définitivement valider sa place. Bourez a ainsi disputé sa série du round 1, ce lundi. Il assuré l'essentiel décrochant la deuxième place du heat, synonyme de qualification directe pour le round 2.