Vahine Fierro ne passera malheureusement pas le cut de mi saison

A Tahiti, le 25 mai 2025. Après quelques jours d’arrêt, la Margaret River Pro reprenait du service. Alors qu’elle disputait une série cruciale pour son maintien dans le CT, Vahine Fierro n’a malheureusement pas réussi à franchir les huitièmes de finale. Éliminée de la compétition et douzième au classement général, elle n’a pas pu se hisser sous le fameux cut de mi-saison, réservé aux dix premières surfeuses du Championship Tour. Pour une première saison, Vahine peut être fière de son parcours.



La Margaret River Pro était en standby durant ces deux derniers jours. Surfeurs et surfeuses ont eu bien du mal à patienter jusqu’à la reprise, car dans tous les esprits planait l’ombre du cut de mi-saison. La dernière épreuve du triangle australien est en effet celle qui détermine qui continuera sur le Championship Tour. Alors, quand le jour J est arrivé — ce dimanche, heure de Tahiti —, tous et toutes étaient sur les starting-blocks, prêts à en découdre.



Qualifiée pour les huitièmes de finale avant l’arrêt de la compétition, Vahine Fierro a eu droit à un tirage difficile pour tenter de rester dans le CT. Isabella Nichols, quatrième au classement général avant ce round, était une adversaire coriace. Mais la surfeuse de Huahine a surmonté bien des obstacles depuis son arrivée dans la première division du surf mondial, cette saison.



Placées dans le heat 7, les deux surfeuses ont eu du mal à trouver des vagues de qualité pour démontrer tout leur potentiel. La première à tenter sa chance fut notre surfeuse. Elle réalisa un très beau ride qui lui valut un 7.17. Vahine Fierro avait décidé d’adopter une stratégie offensive pour maximiser ses chances de passer les huitièmes. Elle prit rapidement une deuxième vague, sur laquelle, malheureusement, elle chuta. L’Australienne, patiente, adopta une stratégie payante : sur sa première vague, elle obtint un 8.00. La bataille était lancée.



Nichols prit l’avantage grâce à une vague notée 5.33, tandis que Vahine dut se contenter d’un 3.67. Après de longues minutes d’attente et des vagues capricieuses, la cloche retentit pour annoncer la victoire d’Isabella Nichols. Avec cette élimination prématurée, Vahine Fierro recule à la douzième place du classement général, synonyme de fin d’aventure sur le CT pour cette saison. Il lui faudra regagner sa place via les Challenger Series. Seules les cinq premières de cette division pourront revenir sur le Championship Tour la saison prochaine.



Mais Vahine peut être fière de son parcours. Pour une première saison dans cette division impitoyable, elle a montré qu’elle avait toute sa place. Elle y fera très vite son retour, sans aucun doute.