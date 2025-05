Vahine Fierro face à son destin

Tahiti le 16 mai. Le Margaret River Pro, qui se déroule en Australie-Occidentale, est l’une des étapes les plus attendues du Championship Tour (WCT). De retour à partir du 17 mai, l’édition 2025 constitue une étape cruciale de mi-saison, au cours de laquelle les surfeurs et les surfeuses mettront tout en œuvre pour se qualifier pour la seconde moitié du championnat. Il reste encore des places à prendre. Vahine Fierro tient bon la corde, puisqu’elle est douzième au début de la compétition, et que seules les dix premières continueront l’aventure.



Pendant 11 jours, les concurrents du CT 2025 s’affronteront sur certaines des vagues les plus difficiles du circuit, la majeure partie de la compétition se déroulant sur le Margaret River Main Break, un spot accidenté, et The Box, un récif peu profond situé à l’extrémité nord de la baie. Une solide houle entrante est attendue pour activer le Main Break et exiger le meilleur surf de puissance du Tour. Sur 34 hommes et 18 femmes, seuls les athlètes les mieux classés accéderont à la seconde moitié du circuit et resteront en lice pour le titre mondial 2025. Les vingt-deux surfeurs et les dix surfeuses qui passeront le cut de mi-saison se qualifieront également automatiquement pour le CT de l’année prochaine. Une aubaine pour les heureux élus , un groupe dont Vahine Fierro espère faire partie.

Après une magnifique prestation lors de la dernière étape du Bonsoy Gold Coast Pro, la surfeuse de Huahine n’est qu’à deux places du ticket tant convoité. Douzième à l’aube de son premier heat, elle sait parfaitement ce qu’elle doit faire. Mais voilà, le tirage au sort ne lui a pas été favorable. Face à elle : l’actuelle numéro un du championnat, Gabriela Bryan. L’Hawaïenne réalise un début de saison époustouflant. Vainqueure de la Surf City El Salvador Pro, deuxième au Portugal et troisième sur la vague artificielle d’Abu Dhabi, celle qui a remporté l’épreuve du Margaret River Pro l’an dernier étonne tout le monde par son surf offensif, et compte bien conserver son titre lors de cette édition.

À leurs côtés, la locale de l’étape, Willow Hardy, dix-huit ans, a obtenu une wild card après avoir remporté les qualifications locales, les Think Mental Health WA Trials. L’enfant de Margaret River veut créer la surprise chez elle et tentera tout pour y parvenir.

Une compétition charnière, sachant que dix surfeurs et quatre surfeuses ont déjà acquis leur qualification pour la suite de la saison. Il reste peu de places, mais gageons que Vahine Fierro saura se glisser dans ce dernier wagon.