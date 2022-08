Vahine Fierro en repêchage à Teahupo'o

Tahiti, le 16 août 2022 - Vahine Fierro devra passer par les repêchages pour espérer continuer sa route au Tahiti Pro, à Teahupo'o. La surfeuse de Huahine a terminé deuxième de sa série du premier tour derrière la quintuple championne du monde, la Hawaiienne Carissa Moore. En repêchage Fierro a hérité d'un gros morceau où elle sera opposée à la Réunionaise, Johanne Defay, actuelle numéro deux mondial.



Après cinq jours de waiting-period, le Tahiti Pro a enfin pu démarrer, ce mardi, sur le spot de Teahupo'o. Les dames, qui font cette année leur retour sur la Presqu'île 16 ans après, ont ouvert les hostilités dans une passe de Hava'e encore timide et avare en bonne vague mardi en début d'après-midi. Et sur les 12 surfeuses engagées pour la compétition, on retrouvait dans la deuxième série du premier tour, la Tahitienne, Vahine Fierro, qui a hérité d'une wild-card pour prendre part à sa troisième étape du CT. Son premier Tahiti Pro après deux participations au Pro France en 2018 et 2019.



Pour sa première série à Teahupo'o la native de Huahine a hérité d'un gros morceau en se frottant d'entrée à la quintuple championne du monde, championne olympique et actuelle numéro une mondiale, Carissa Moore. La série était complétée par la rookie, Gabriella Bryan. Objectif pour Fierro la première place du heat pour passer directement au troisième tour et éviter ainsi les repêchages.

Deux tubes pour Moore pour s'offrir la série



Experte de la mâchoire de Hava'e, Vahine Fierro a répondu en s'engageant aussi sur un tube qui sera néanmoins moins bien noté par les juges avec un 6.90 pour la Tahitienne. Avec un score combiné de 11.73, l'ex-championne du monde junior avait besoin d'une note de 6.95 pour remporter la série. Une note qui ne viendra pas pour Fierro qui terminait donc deuxième de sa série pour se diriger vers les repêchages, où elle devra se défaire de la Réunionaise et de sa partenaire en équipe de France, Johanne Defay, actuelle numéro deux mondiale.



Experte de la mâchoire de Hava'e, Vahine Fierro a répondu en s'engageant aussi sur un tube qui sera néanmoins moins bien noté par les juges avec un 6.90 pour la Tahitienne. Avec un score combiné de 11.73, l'ex-championne du monde junior avait besoin d'une note de 6.95 pour remporter la série. Une note qui ne viendra pas pour Fierro qui terminait donc deuxième de sa série pour se diriger vers les repêchages, où elle devra se défaire de la Réunionaise et de sa partenaire en équipe de France, Johanne Defay, actuelle numéro deux mondiale.

La meilleure journée annoncée pour jeudi Si la WSL avait initialement prévu d'avancer la compétition au moins jusqu'à la fin des séries de repêchages du tableau féminin, elle a finalement décidé de s'arrêter à l'issue du premier tour des dames en raison du peu de vagues sur le spot. Le Tahiti Pro reprendra donc ce mercredi dans de meilleures conditions selon les prévisions avec des vagues entre 3 et 4 mètres annoncées. La houle de sud-ouest se maintiendra jeudi qui devrait être selon la WSL la meilleure journée de toute la compétition.



Rappelons qu'en plus de Vahine Fierro, deux autres Tahitiens sont également engagés dans ce Tahiti Pro. Le double vainqueur des Trials, Kauli Vaast et le vétéran Michel Bourez, qui a hérité aussi d'une invitation.



Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 16 Août 2022 à 19:01 | Lu 148 fois