Vahine Fierro dans le dernier carré en Chine

Tahiti le 10 janvier 2020 - La Corona Open China, étape du circuit des Qualifying Series, s'est poursuive vendredi sur le spot de Hainan. Vahine Fierro a passé sans encombres ses séries du round 4 et des quarts de finale, et s'est qualifiée pour les demi-finales de la compétition.



Vahine Fierro est à son aise sur le spot de Hainan, en Chine pour la Corona Open China, étape des Qualifying Series. La surfeuse tahitienne s'est hissée vendredi en demi-finale de la compétition.



Au round 4 la championne du monde junior 2018 a eu raison de la Japonaise Amuro Tsuzuki grâce à une note globale de 10 points. Ensuite, en quarts de finale Fierro était opposée à l'Italienne Claire Bevilacqua. Grâce à des choix de vagues judicieux, et à des manœuvres bien maitrisées, la Tahitienne réussit à obtenir les notes de 6.27 et 5.33 pour un total de 11.60. Un score suffisant pour lui permettre de rejoindre les demi-finales de la compétition qui débuteront samedi.