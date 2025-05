Vahine Fierro brille à la Bonsoy Gold Coast Pro et file en huitièmes de finale

Tahiti le 3 mai 2025. La tournée australienne du Championship Tour (CT) de surf bat son plein, et la surfeuse polynésienne Vahine Fierro s’est illustrée ce samedi lors de la deuxième étape, la Bonsoy Gold Coast Pro, en décrochant sa place pour les huitièmes de finale.

Initialement prévue sur le mythique spot de Snapper Rocks, la compétition a dû être délocalisée à Burleigh Heads suite aux importants dégâts causés par le cyclone Alfred. Un changement de décor qui n’a pas déstabilisé Vahine Fierro, bien au contraire. Face à des conditions inédites et un plateau de haut niveau, la Tahitienne a su s’adapter avec brio.





Opposée à deux figures majeures du circuit mondial, l’Australienne Tyler Wright et la Costaricienne Brisa Hennessy, Fierro a offert une prestation solide et inspirée. Avec une stratégie offensive, elle a enchaîné les vagues – sept au total, contre quatre pour Wright et seulement deux pour Hennessy – pour s’imposer avec un score total de 13.94, loin devant ses adversaires (9.57 pour Wright, 7.43 pour Hennessy).





Cette victoire, au-delà du prestige, revêt une importance capitale pour Vahine. À une etape du redouté cut de mi-saison, qui déterminera quels surfeurs poursuivront sur le CT et quels autres seront rétrogradés en Challenger Series (CS), chaque résultat compte. Et Vahine le sait : il lui faudra encore franchir un obstacle de taille au prochain tour – la championne du monde en titre, Carolina Marks.





Mais l’Aito polynésienne ne manque ni de détermination, ni d’énergie. Son ambition est claire : continuer de porter haut les couleurs de Tahiti sur le circuit mondial.





Prochain rendez-vous : dimanche 4 mai, pour un duel de haut vol et peut-être une nouvelle étape dans la belle aventure de Vahine Fierro sur le CT 2025.



Rédigé par Manu Rodor le Samedi 3 Mai 2025 à 17:14 | Lu 228 fois