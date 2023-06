Vahine Fierro au 4e tour, Kauli Vaast au repêchage

Tahiti, le 4 juin 2023 - Fortune diverse pour les Tahitiens engagés aux championnats du monde ISA, au Salvador. Si Vahine Fierro s'est qualifié pour le 4e tour du tableau principal, Kauli Vaast pour sa part est sorti de ce tableau principal dimanche et devra maintenant passer par les nombreuses séries de repêchages pour rester dans la course aux JO.



A l'issue du 5e jour de compétition aux championnats du monde ISA, organisés au Salvador, les deux Tahitiens, Vahine Fierro et Kauli Vaast, sont toujours en course pour une possible qualification pour les Jeux olympiques de 2024 et ses épreuves de surf à Teahupo'o. Néanmoins les choses se sont nettement compliquées pour le natif de Vairao. Après avoir passé samedi le 3e tour, Kauli Vaast était à l'eau dimanche pour sa série du 4e tour où il était opposé à trois surfeurs du tour mondial : le Sud-africain, Jordy Smith, le Japonais Kanoa Igarashi et son coéquipier en équipe de France, Maxime Huscenot.



Une série de haut-niveau qui a été fatale au Tahitien. Avec un total de 9.70 (5.67 + 4.03), Kauli Vaast terminait quatrième de sa série, dominé par Igarashi (15.24) et par Smith (13.70). Le surfeurs de la Presqu'île est désormais renversé en repêchage, au 6e tour pour être plus précis, où il n'aura plus le droit à l'erreur. C'est aussi un long chemin qui débute pour lui avec pas moins de sept séries à franchir s'il veut voir la finale de ces Mondiaux ISA. "Le chemin sera long mais la victoire ne sera que plus belle", a déclaré ce dimanche le coach de l'équipe de France, Hira Teriinatoofa, au micro de la fédération française de surf.

Du lourd pour Fierro au 4e tour



Le week-end a été plus tranquille pour Vahine Fierro. La surfeuse de Huahine a passé vendredi et samedi ses séries du 2e et du 3e tour au Salvador. "Je monte en puissance dans mon surf et je suis contente d'être passée", a-t-elle indiqué à la fédération française de surf. Pas de série pour la Tahitienne ce dimanche, mais dès lundi l'ex-championne du monde junior s'attaquera à du lourd. Vahine Fierro sera opposée en effet à l'Australienne, Caroline Marks, actuelle 4e mondial, et à la Brésilienne, Tatiana Weston-Webb, classée 6e au classement du Championship tour (CT).

