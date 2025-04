Vahine Fierro à la croisée des chemins

Tahiti, le 17 avril 2025. Du 18 au 28 avril se déroulera la cinquième étape du World Championship Tour (WCT) de surf. La Rip Curl Pro Bells Beach ouvre une série de trois compétitions sur les plages australiennes. À l’issue de la dernière étape, les dix surfeuses les mieux classées auront la chance de poursuivre leur saison sur le CT. Pour notre surfeuse, actuellement classée 11e, ces trois compétitions seront décisives pour la suite de sa saison. Elle affrontera dès le premier heat les deux Australiennes Molly Picklum et Ellie Harrison.





Le World Championship Tour (WCT) 2025 se dirige vers l’Australie pour sa cinquième étape, le Rip Curl Pro Bells Beach, prévu du 18 au 28 avril 2025. L’emblématique plage de Bells Beach marquera le début de la GWM Aussie Treble, une série australienne regroupant trois compétitions du WCT. Elle sera suivie de la Bonsoy Gold Coast Pro sur la Gold Coast, puis de la Western Australia Margaret River Pro, en Australie-Occidentale. C’est lors de cette dernière étape que le Mid-Season Cut déterminera les dix surfeuses qui poursuivront le championnat.

Une série australienne donc décisive, qu'il faudra aborder avec détermination et engagement total. Pour les surfeuses encore en lice pour passer la barre du mid-cut, l'étape de Bells Beach s'annonce déjà cruciale. C'est le cas de notre surfeuse Vahiné Fierro. Actuellement première non qualifiée, Vahiné entame ce périple australien avec l'ambition de poursuivre l'aventure dans le CT. Pour la Rip Curl Pro Bells Beach, elle aura fort à faire dès son premier heat. Opposée à deux Australiennes, la surfeuse de Huahine devra faire preuve d'initiative sur une vague qui exige patience, timing et expérience.

D'autant plus que Molly Picklum, actuellement 3e au classement, évoluera à domicile, tout comme Ellie Harrison, récemment arrivée sur le circuit pour remplacer deux surfeuses titulaires qui se sont retirées pour des raisons personnelles.

La mission s'annonce difficile, mais les qualités de notre aito devraient donner du fil à retordre à ses adversaires.

