Vahine Fierro : “Ces JO ne pouvaient pas se faire sans nous”

Tahiti, le 11 juin 2023 - Vahine Fierro et Kauli Vaast ont été accueillis en grande pompe, vendredi matin, à l'aéroport de Faa'a. Qualifiés pour les épreuves olympiques de surf de Teahupo'o en 2024, les deux prodiges du surf tahitien vont pouvoir savourer cette première victoire avec leurs proches. Avant de repartir début juillet en Afrique du Sud pour reprendre leur saison sur les Challenger series.



Tu as parlé de mana. Est-ce-que le mana vous a accompagné lors de ces Mondiaux ISA ?

“On a vraiment ressenti tout le mana de la Polynésie au Salvador. C'était dans l'air. Ça nous a amené à décrocher ces deux tickets pour les Jeux olympiques. Je pense que l'on est très méritants. On a travaillé dur pour se qualifier. Je pense que ces JO ne pouvaient pas se faire nous, Kauli et moi et en général sans des locaux du spot. On est sûrement ceux qui ont le plus surfé la vague donc on avait toutes nos chances de pouvoir se qualifier et c'est vraiment magnifique.”



Tu es certainement aujourd'hui la surfeuse qui connait le mieux cette vague...

“C'est sûr que c'est un avantage de connaitre déjà la vague parce qu'à Teahupo'o il faut passer beaucoup de temps à l'eau pour bien apprivoiser le spot. Kauli et moi on passe beaucoup de temps là-bas. Maintenant on est dans la compétition, bien sûr je veux décrocher la médaille d'or. Beaucoup de personnes vont croire en nous et nous supporter mais je sais que je vais travailler, faire des petites choses pour pouvoir être prête au maximum pour les JO qui arrivent.”



Avoir un tel soutien de la population ça peut être très bon mais ça met aussi beaucoup de pression...

“Je préfère le prendre comme une énergie positive avec tout le soutien que l'on va recevoir. Et puis je sais que les gens qui nous soutiennent nous aimerons toujours pour qui on est et peu importe le résultat. Je me focalise plutôt sur ce que moi je peux travailler pour progresser dans mon surf et décrocher une médaille. Et pour le reste on verra le jour-même.”



Si on l'on revient sur ces Mondiaux ISA. Tu as réussi à te hisser jusqu'en finale où tu termines quatrième. On imagine que c'était difficile pour toi de te reconcentrer après avoir décroché ta qualification pour Teahupo'o...

“Après avoir décroché ma qualification pour les JO je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais tellement excitée et puis le lendemain il fallait que je passe trois séries pour arriver en finale. Je l'ai fait et à la fin j'étais un peu fatiguée lors de la finale. Et j'étais juste tellement heureuse d'avoir décroché mon ticket je ne me suis pas trop focalisée sur le titre mondial. Je me disais, ‘Si je l'ai tant mieux et si je ne l'ai pas ce n'est pas grave parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais avant tout’.”



Comme il y a deux ans, la qualification pour les JO s'est jouée entre toi et ta partenaire en équipe de France, Pauline Ado. Comment cela s'est passé entre vous deux ?

“On est une équipe et on veut gagner la médaille d'or en tant qu'équipe aux Mondiaux ISA. Donc on s'encourage et on se félicite entre nous parce qu'il faut qu'on aille le plus loin possible. C'est vrai qu'il y a deux ans Pauline s'était qualifiée et j'ai raté la qualif’ d'une place. J'ai beaucoup appris grâce à elle et à cette épisode. J'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années pour avoir ma revanche sur moi-même. Cette année ça s'est passé comme je l'avais visualisé.”

"J'ai beaucoup travaillé ces deux dernières années pour avoir ma revanche sur moi-même" Tu disais que tu allais mettre en place des petites choses pour être prête pour ces JO. C'est quoi ces petites choses ?

“On a évidemment en tête d'aller gagner la médaille d'or. J'essaye de ne pas trop y penser et de bien plus me focaliser sur le travail que je dois faire jusqu'à ce que les JO arrivent. Et ça, c'est progresser dans mon surf, dans mon mental, progresser un peu partout et me mettre au travail et me donner le plus de chances possibles pour gagner une médaille.”



Comme Kauli aussi avant les JO à Teahupo'o ton prochain gros objectif ça va être de te qualifier pour le CT...

“Oui je veux terminer dans le top 5 des Challenger series et me qualifier pour le CT c'est le prochain objectif que j'ai en tête. Il va falloir repartir le mois prochain pour reprendre les compétitions. Mais pour moi ça reste le même travail que je dois faire et puis donner le meilleur de moi-même.”



Mais avant tu vas sûrement repartir à Huahine pour souffler un peu ?

“Je ne veux plus voir mes planches de surf et les vagues pendant une semaine [rires]. Je veux juste me reposer, être avec mes amis, ma famille, aller faire des randonnées et tout ce que j'aime à part le surf : Me ressourcer et reprendre des forces pour le reste de la saison.”

Rédigé par Vaite Urarii-Pambrun et Désiré Teivao le Dimanche 11 Juin 2023 à 09:58 | Lu 193 fois