Vaheana Vanaa et Teua Fong élus Miss et Mister Raromatai 2024

Raiatea, le 28 avril 2024 - Vaheana Vanaa et Teua Fong ont été élus respectivement Miss et Mister Raromatai 2024 samedi soir, sous le chapiteau de la place To’a Huri Nihi de Uturoa à Raiatea. Une soirée haute en couleur marquée par un public en ébullition.





Samedi soir, le chapiteau de la place To’a Huri Nihi à Uturoa a accueilli l’élection de Miss et Mister Raromatai 2024. Cette année, neuf femmes et six hommes se disputaient les prestigieux titres.



À l’issue de la soirée, Vaheana Vanaa, représentant Raiatea, a décroché la couronne de Miss Raromatai 2024. Lovaina Tauaroa, Miss Maupiti 2024, est sa première dauphine et Poeani Raapoto complète ce podium féminin. Chez les hommes, c’est Teua Fong, représentant Huahine, qui a remporté l’écharpe de Mister Raromatai 2024. Ariihau Teriitetoofa est son premier dauphin et Matehau Naslain remporte la troisième place.



La compétition était intense cette année, avec des candidats venus de toutes les îles des Raromatai. Le public s’est déplacé des îles alentour pour soutenir ses favoris et l’ambiance était donc au rendez-vous. Les candidats ont défilé trois fois en tout. Le premier passage en tenue de ville, puis ils ont fait tomber la chemise pour le passage en maillot de bain. Le clou du spectacle a été le dernier passage en tenue de soirée.



Le jury, présidé par Roméa Liegard, a eu la difficile tâche de départager les candidats. La soirée a été rythmée par les performances musicales des groupes Tuakana et Pepena. Mehiti Mazet, la Miss Raromatai sortante, a offert une belle prestation de danse accompagnée par Teiho sur son titre Hakari pour dire au revoir au public.

“VIP bling bling” Chaque année, le comité Raromatai spectacle se démène pour organiser cet événement très attendu. Heirani Brodien, chorégraphe et directrice artistique de l’événement, explique : “Le thème de cette année était VIP bling bling, avec une touche golden white, dans l’esprit du rêve”. Le spectacle s’est donc construit autour de cette idée, avait tout de même une contrainte particulière : “Avec toutes les îles réunies, il a fallu jongler avec les emplois du temps des candidats. Certains candidats travaillaient et n’étaient pas sur Raiatea. Il a fallu élaborer des chorégraphies de façon à ce qu’elles soient retenues facilement.” Pour cela, la chorégraphe a pu s’appuyer sur son expérience : “J’ai travaillé dix ans avec Miss Tahiti, j’ai fait la Fashion Week avec Alberto V, donc je me suis inspirée de mon expérience. Et puis j’aime la mode, donc je suis activement les tendances. Ce n’est pas parce qu’on est aux Raromatai que l’on n’est pas à la page !”



Elle souligne enfin l’engagement des candidats sans qui le spectacle ne se ferait pas : “J’aimerais remercier l’investissement des candidats et des comités respectifs de Maupiti et Bora Bora. Et surtout les familles qui nous font confiance depuis 32 ans et qui nous confient leurs enfants.”

Rédigé par V.Leroi le Mercredi 29 Mai 2024 à 09:54 | Lu 256 fois