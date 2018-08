Vague de violences à Chicago: 5 morts, des dizaines de blessés

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 05/08/2018 - Cinq personnes ont été tuées sur un total de 45 touchées par une série de tirs dimanche à Chicago, durant une vague de violence qualifiée de "totalement inacceptable" par la police.



Un enfant de 11 ans compte parmi les blessés. Certains de ces tirs étaient "ciblés" et liés à des conflits entre gangs, a précisé aux journalistes un responsable de la police de Chicago, Fred Waller.

De multiples coups de feu ont été entendus durant la nuit de samedi à dimanche dans la ville, jusqu'à dix en l'espace de trois heures selon la télévision CNN.

Ils ont visés des groupes de personnes dont des participants à un repas de funérailles, selon la police.

En 2016, le nombre de meurtres à Chicago s'était établi au plus haut depuis près de vingt ans, ce qui vaut régulièrement à la ville les critiques du président américain Donald Trump.

Toutefois, selon M. Waller, depuis le début de l'année en cours les fusillades ont baissé de plus de 30% à Chicago et le nombre de meurtres s'est réduit de 25%.

Plus de 5.500 armes illégalement détenues ont été confisquées dans les rues de la ville, a-t-il ajouté, insistant sur l'engagement des autorités à poursuivre l'effort pour améliorer la sécurité.