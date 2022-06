Vague de contrôles en mer à Teahupoo

Tahiti, le 1er juin 2022 – La brigade de gendarmerie de Taravao a procédé, le 28 mai dernier, à une opération de contrôle en mer à Vaiaro et Teahupoo. Alors que plusieurs infractions liées à la sécurité des personnes ont été constatées, la gendarmerie rappelle que "le spectacle de la vague de Teahupoo par forte houle n'est pas sans danger lorsque l'on navigue aux abords".



Tel qu'elle le rapporte dans un post diffusé mercredi sur sa page Facebook, la gendarmerie a procédé, le 28 mai dernier, à une opération de contrôle en mer à Vaiaro et Teahupoo. Cette opération, menée par la brigade de gendarmerie de Taravao un jour de "forte houle", a permis de "vérifier la conformité des documents de navigation, ainsi que la présence et le port des équipements de sécurité". Les "bateaux festifs" se trouvant sur le banc de sable ont également fait l'objet de "vérifications et de mises en garde contre les nuisances sonores et l'abandon de déchets en mer".



Au cours de ces contrôles, les gendarmes ont relevé plusieurs infractions liées à la sécurité des personnes dont deux pour non port de gilets de sauvetage, absence de fusées réglementaires sur deux embarcations et deux non présentation de permis. Alors que les images d'un poti mārara pris dans une vague massive ont fait le tour des réseaux sociaux le week-end dernier, la gendarmerie rappelle "aux professionnels et aux particuliers" que le "spectacle de la vague de Teahupoo par forte houle n'est pas sans danger lorsque l'on navigue aux abords, et que des règles de prudence et de vigilance s'imposent".