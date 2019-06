Vague de chaleur record en Lituanie et en Lettonie

Vilnius, Lituanie | AFP | jeudi 13/06/2019 - Les températures en Lituanie ont atteint des niveaux jamais enregistrés en juin, ont annoncé jeudi des météorologues, la vague de chaleur imposant la fermeture des écoles et menaçant les récoltes dans ce pays balte.



La ville de Kaisiadorys (centre) était mercredi l'endroit le plus chaud du pays avec 35,7 degrés Celsius, la température la plus élevée jamais enregistrée pour le mois de juin en Lituanie, a déclaré à l'AFP le prévisionniste météo, Paulius Starkus.

Mercredi, le jour le plus meurtrier de l'année, six personnes se sont noyées en Lituanie, alors que certaines écoles ont suspendu leurs cours ou les ont interrompus à cause de la canicule.

Selon les scientifiques, les conditions météorologiques extrêmes sont en partie le résultat des changements climatiques.

"La Lituanie avait connu autrefois des vagues de chaleur, mais elles se produisent maintenant plus souvent et sont plus intenses en raison du changement climatique", a déclaré à l'AFP Donatas Valiukas, climatologue à l'Université de Vilnius.

Jeudi après-midi, des pluies torrentielles accompagnée de foudres et de grêle étaient attendues, selon M. Starkus.

Le ministre de l'Agriculture, Giedrius Surplys, a déclaré quant à lui que certaines régions connaissaient "de véritables sécheresses dues au changement climatique" qui menacent les récoltes, tandis que les hydrologues ont averti que le bas niveau de l'eau des rivières constituait une menace pour les poissons, faute d'oxygène.

En Lettonie, où des températures supérieures à 32 degrés Celsius se maintiennent depuis plusieurs jours, le record de chaleur a été battu le 13 juin. La partie occidentale du pays, Kurzeme, a été frappée par des orages. La grêle a détruit des serres et des lignes électriques.

Deux touristes blessés et coincés dans leur camping-car après la chute d'un arbre ont été hospitalisés.

L'Estonie a connu une vague de chaleur la semaine dernière, les températures se situant actuellement au dessus de 20 degrés. On s'attend également à des orages.

La Pologne voisine est également touchée par la vague de chaleur qui a entraîné une utilisation accrue des climatiseurs.

Le groupe PSE, l'exploitant du réseau d'électricité, a déclaré jeudi avoir enregistré la veille une demande d'électricité record pour un matin de juin, à près de 24,10 gigawatts (GW).

Quarante-deux personnes se sont déjà noyées en Pologne ce mois-ci, selon le centre de sécurité du gouvernementrRCB. De violents orages étaient annoncés sur une partie du pays jeudi après-midi.