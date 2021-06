Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016

TAHITI, le 21 juin 2021 - Elle a été Miss Tahiti en 2016 et deuxième dauphine de Miss France 2016. Avant l'élection, Vaea était alors étudiante en licence de chimie en Métropole. Les polémiques qui ont suive le grand soir ont quelque peu terni la fête et rabattu son enthousiasme.



" Il n’était pas du tout prévu que je m’inscrive. J’étais de retour à Tahiti pour faire un stage et revoir ma famille ", raconte Vaea Ferrand. Elle suivait alors une licence de chimie à Montpellier et a effectué en Polynésie un stage chimie et parfumerie. Ses amis et sa famille l’encourageaient à participer au concours de beauté. L’occasion s’est présentée. " Je terminais un cycle ", dit-elle.



Vaea Ferrand a beaucoup voyagé depuis toute petite. Née à Castres de parents tahitiens, elle a vécu dans de nombreux pays pour suivre son père militaire : le Sénégal, Djibouti, La Réunion et enfin la France, où sa famille s'est posée alors qu'elle avait 12 ans. Mais c'est vraiment Tahiti qu'elle porte au fond de son cœur. Elle a envoyé sa candidature, en secret, sans avertir personne de son entourage.



"Une découverte de la vie"



Elle a été retenue et a dû apprendre très rapidement un grand nombre de choses. " C’était tout nouveau pour moi, car je n’avais jamais vraiment vécu à Tahiti. Mais je ne voulais pas me sentir bête ." En plus de son stage d’étude, elle a " fait une découverte de la vie ". Elle a sacrifié plein de choses, ses parents ont tout quitté en métropole pour la suivre.



Le soir de l’élection, qu’elle a plus appréciée encore que le gala, tout est allé vraiment très vite. Elle a eu un déclic et a tout donné. Quand son nom a été prononcé une première fois pour le prix du costume, un grand stress est survenu. " Je me disais, il est impossible que je remporte les deux, le prix du costume et Miss Tahiti ! ". Aussi, quand son nom a été prononcé une seconde fois, elle a eu beaucoup de mal à réaliser. " D’où mon manque d’émotion sur scène. "



Des mots violents



Une polémique a surgi après l’élection, avec parfois des mots violents reprochant jusqu’à l’origine de la reine de beauté. Ce qui a terni la fête et même, pour Vaea Ferrand, " l’enthousiasme et l’aventur e" de ce qui s’annonçait comme une jolie victoire. Aujourd’hui, elle garde un certain regret, " même si cela peut paraître insignifiant et même si je peux comprendre l’origine de ces polémiques ".



Soutenue par toute sa famille, ses amis, ses proches et de nombreux inconnus, elle a tout de même trouvé la force de passer outre. En fin d’année, elle s’est envolée pour la métropole pour participer à l’élection de Miss France. Elle a réussi à décrocher le titre de deuxième dauphine !