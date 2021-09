Vaccination : "Aller chercher les derniers"

Tahiti, le 5 septembre 2021 – Le rythme de la campagne de vaccination semble marquer le pas ces derniers jours, notamment chez les primo-vaccinés. Mais les autorités sanitaires ne s'inquiètent pas outre-mesure de la situation jugée “assez normale” vue la progression de la couverture vaccinale au fenua. “On va aller chercher les derniers maintenant”, affirment-elles.



En un mois, la campagne de vaccination au fenua a connu une accélération sans précédent. De 91 000 primo-vaccinés le 3 août dernier, on a dépassé aujourd'hui les 142 000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin en Polynésie. Un taux de primo-vaccinés qui atteint aujourd'hui 51% de la population totale et 61% de la population de 12 ans et plus, seule éligible à la vaccination. Pour les personnes ayant reçu un “schéma vaccinal complet” –comme le veut l'expression consacrée– ce taux atteint 41% et flirte avec les 50% de la population cible des 12 ans et plus… Problème, à mesure que la vaccination avance, le nombre de candidats est de plus en plus difficile à aller chercher.



Moins de “primo”, plus de “vaccinés”



Et cette tendance se vérifie depuis une semaine dans les chiffres diffusés quotidiennement par la plateforme Covid-19 du Pays. Samedi, le vaccinodrome de la présidence n'a atteint “que” 1 276 vaccinations. Un chiffre qui dépassait pourtant allègrement les 2 000 ces trois dernières semaines. Plus généralement, le nombre de primo-vaccinés a semblé marquer le pas toute la semaine dernière. Il est même passé sous de la barre des 1 000 par jour mercredi et jeudi, ce qui n'était plus arrivé depuis le 29 juillet dernier…



En revanche, et c'est assez logique, le nombre des personnes totalement vaccinées augmente ces derniers jours. Un effet mécanique des nombreux rappels de deuxième dose, en décalage de trois à quatre semaines par rapport au démarrage de l'augmentation de la vaccination enregistré début août.



Pas de quoi s'inquiéter



L'une des raisons évoquées par les autorités sanitaires pour expliquer ce relatif ralentissement de la vaccination, c'est la forte épidémie elle-même en cours en Polynésie française. En effet, entre le début de la seconde vague mi-juillet et l'arrêt de la diffusion par la plateforme Covid-19 des chiffres des nouveaux cas dépistés positifs le 24 août dernier, ce sont plus de 20 000 Polynésiens qui ont été testés positifs au Covid. Soit autant de personnes qui doivent attendre deux mois avant de pouvoir se faire vacciner, si tant est qu'ils ne l'étaient pas encore. Même chose pour les patients contaminés entre leur première et leur seconde dose, deux mois d'attente sont également nécessaires pour le rappel…



Pour autant, les autorités sanitaires du Pays restent sereines. D'une part, le ralentissement de la vaccination est jugé “assez normal”, puisqu'avec la progression de la vaccination le bassin de la population “vaccinable” se réduit lui-aussi. D'autre part, on mise encore sur l'effet incitatif de deux mesures : l'entrée en vigueur de la loi du Pays sur l'obligation vaccinale et la mise en place du fameux “pass sanitaire” annoncé pour octobre. En métropole, l'annonce de ce dernier dispositif avait dopé les vaccinations et permis une forte accélération de la campagne vaccinale.



Restent une proportion jugée “incompressible” de réfractaires à la vaccination. Des réfractaires “qui peuvent encore changer d'avis avec le travail de sensibilisation toujours mené dans les zones les moins vaccinées”, expliquent les autorités sanitaires. “Tous les jours, même si on n'a que 100 personnes dans les quartiers, on va aller chercher les derniers maintenant.” Ce week-end, en plus du vaccinodrome de la présidence, près d'un millier de personnes ont également été vaccinées grâce aux centres de vaccination éphémères et itinérants.