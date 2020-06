Vacances d'été: les réservations montent en puissance, sans effacer le retard du confinement

Paris, France | AFP | mercredi 03/06/2020 - Mer, montagne ou campagne, dans l'Hexagone majoritairement: les Français se lancent enfin dans les réservations pour leurs vacances d'été, libérés par les annonces gouvernementales, même si le retard accumulé pendant le confinement ne pourra être rattrapé.



Dès le 14 mai, le feu vert donné par le Premier ministre Édouard Philippe à des vacances dans l'Hexagone en juillet et août avait engendré un premier flot de réservations. Ses déclarations du 28 mai - déverrouillage des 100 km, réouverture des restaurants, campings et résidences de tourisme le 2 juin en zone verte - ont littéralement débloqué les prises de commandes pour des séjours.



"L'annonce du 28 mai a permis de +booster+ les ventes sur le web avec une hausse des flux sur les quatre derniers jours de 150% pour Pierre & Vacances, et 180% pour les domaines Center Parcs", indique à l'AFP le groupe Pierre et Vacances.



Le numéro un européen des résidences de loisir dit observer "une hausse des paniers moyens portée par un allongement significatif des séjours, et une montée en gamme", mais "à ce stade, et malgré ces bonnes tendances, constate toujours un retard sur le niveau de réservations en cumulé".



"Quoi qu'on fasse, on ne rattrapera pas le retard lié à l'arrêt total des réservations pendant les deux mois de confinement, et la clientèle étrangère manquera toujours", renchérit Patrick Labrune, président du Syndicat national des résidences de tourisme.



Mais il se réjouit des annonces du Premier ministre de jeudi dernier, "qui ont fait exploser de 200 à 300% les prises de commande par rapport au weekend de la Pentecôte de l'an dernier.



La plate-forme Leboncoin - qui propose 220.000 annonces pour des locations de vacances - a pour sa part recensé 32% de visites supplémentaires lors du lundi de Pentecôte.



De son côté, le Club Med fait état pour son site web d'un taux de conversion dont "les niveaux avoisinent ceux de l'an dernier. La France est particulièrement bien positionnée avec des progressions à deux chiffres versus la même période l'an dernier. Mais nous restons vigilants".



L'Outre-mer en suspens



La tendance est la même dans les 8.000 campings français, dont 75% rouvriront cette semaine: "depuis jeudi, on a triplé le nombre de réservations en rythme journalier. On est en phase de rattrapage, mais on imagine peut-être avoir un niveau normal pour la clientèle française", juge Nicolas Dayot, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air.



Pour lui, "si tout va bien et si les frontières rouvrent rapidement, la clientèle européenne reviendra aussi".



L'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ont déjà indiqué qu'ils accueilleraient les estivants européens sans imposer de quarantaine.



Les réservations pour l'étranger faites en ligne auprès d'agences de voyage "représentaient la semaine dernière seulement 20% de ce qu'on avait à la même période l'an dernier", résume Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.



Opodo a pour sa part enregistré un renversement de tendance depuis les annonces du 28 mai: la Corse, qui était jusqu'alors en tête des réservations avec Ajaccio, Figaro et Bastia, a été détrônée par le Portugal, avec les villes de Lisbonne et Porto, indique à l'AFP le site de voyages en ligne.



Concernant l'Outre-mer, la saison est suspendue à la levée de la quarantaine qui reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne, a affirmé mardi que le gouvernement "travaillait à un dispositif de tests".



"C'est catastrophique. Alors que l'Europe va s'ouvrir, l'Outre-mer reste fermé", déplore Jean-Pierre Mas.



"La situation est surréaliste, c'est une ineptie économique", estime également Gilbert Cisneros, président du voyagiste Exotismes, spécialiste des îles, qui dénonce un contexte "purement électoraliste". "Les politiques locaux veulent maintenir la quarantaine pour capter aux municipales les voix des extrémistes qui pensent que les étrangers" vont faire venir le coronavirus sur leurs îles, affirme-t-il.