"Va te faire voir!": le fils de Netanyahu réagit au plan Macron sur un Etat palestinien

Jérusalem, Non défini | AFP | dimanche 13/04/2025 - "Va te faire voir!": Yair Netanyahu, le fils du Premier ministre israélien, a vivement réagi au plan d'Emmanuel Macron sur la possible reconnaissance d'un Etat palestinien, s'attirant un recadrage de son père sur la forme.



Dans un entretien diffusé mercredi, le président français a dit que la France pourrait reconnaître l'Etat palestinien en juin à l'occasion d'une conférence que Paris coprésidera avec l'Arabie saoudite aux Nations unies à New York, tout en inscrivant un tel geste dans un mouvement réciproque de reconnaissance d'Israël par les pays arabes.



Ses propos ont déclenché une rafale de protestations à droite et à l'extrême droite en France.



Face aux "raccourcis" et "fausses informations", M. Macron a publié un message sur X vendredi afin de clarifier la position de la France.



Il y a souligné "le droit légitime des Palestiniens à un Etat et à la paix, comme celui des Israéliens à vivre en paix et sécurité, l'un et l'autre reconnus par leurs voisins".



Samedi, également sur X, Yair Netanyahu a vertement réagi au message du président français, qu'il a republié avec des commentaires.



"Va te faire voir!", a écrit en anglais le fils du chef du gouvernement israélien.



Agé de 33 ans et vivant actuellement en Floride selon des médias israéliens, Yair Netanyahu s'y dit aussi favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la Corse, du pays basque et de la Guinée --sans doute confondue avec la Guyane, qui est un département français situé sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud.



Le ton employé a été désavoué par son père qui l'a critiqué sur la forme, mais pas sur le fond.



"Comme tout citoyen, il a droit à son opinion personnelle, bien que le ton de sa réponse au tweet du président Macron appelant à la création d'un Etat palestinien soit inacceptable à mes yeux", a réagi Benjamin Netanyahu sur X.



Il a toutefois aussitôt ajouté qu'Emmanuel Macron faisait une "grave erreur" en promouvant l'idée d'un Etat palestinien.



"Nous n'accepterons pas de leçons de morale sur la création d'un Etat palestinien qui mettrait en danger l'existence d'Israël, de la part de ceux qui s'opposent à l'indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane française et d'autres territoires, dont l'indépendance ne menacerait en rien la France", a ajouté le Premier ministre israélien.



Les relations entre Israël et la France se sont nettement tendues ces dernières mois.