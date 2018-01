Va’a vitesse – Sélectives championnat du monde : Revi Thon Sing crée la surprise

Rodolphe Apuarii est confiant



Par rapport à la concurrence de la Nouvelle Zélande, Rodolphe Apuarii s’est montré rassurant. « Lors des derniers championnats en 2016, les médailles « élite » et les médailles « clubs » avaient été cumulées, ce que je ne trouve pas très logique. Cette fois-ci, on sera représentés en nombre au niveau des clubs également donc on ne devrait pas avoir le problème des derniers championnats, même si on a une petite faiblesse au niveau des cadettes et des juniors filles. »



Au niveau des principaux résultats, Maona a Hine s’impose en V6 homme, une pirogue avec à son bord Kévin Céran-Jérusalémy, Hiromana Florès, Tutearii Hoatua, Hititua Taerea et Raihere Tavaearai, soit un mix Shell Va’a-Team Opt qui s’est montée à l’initiative d’Hiromana Florès. En V6 femme, pas de surprise avec la victoire de l’équipe de Teva comportant à son bord Hinatea Bernadino ou encore Vaimiti Maoni.



En V1, alors qu’il est passé sénior cette année, Revi Thon Sing a fait forte impression en remportant la finale alors que Vaimiti Maoni profitait de l’absence d’Hinatea Bernadino, qualifiée d’office, pour s’imposer. En junior, ce sont Teanavai Pahuiri et Mahia Berdichevski Poroi qui s’imposent. Patete Roopinia et Margurite Temaiana gagnent en vétérans 40 ans et plus. SB / FTVAA