Va'a Vitesse : Championnats du Monde : Tahiti prend de l'avance

Dimanche, toujours en club, victoire de Tahiti/Bora en junior puis de Ihilani/Ruahatu en V12 sur 500m. Le club Teva/Punaruu, a pu ensuite gagner chez les femmes en V12 sur 500m, devant la Nouvelle Zélande. Belle victoire pour Maona a Hine qui a pu s’allier avec Edt Va’a pour voler vers la victoire en s’offrant un nouveau record en 1’41’91 (en V12 sur 500m) alors que Tahiti/Bora arrive deuxième devant Horouta Waka Ama de Nouvelle Zélande. Médaille d’or également en V12 master 50 sur 500m grâce à une alliance entre Pirae Va’a et Team Teahupo’o.



La Polynésie française est bien partie pour remporter à domicile ces 18e championnats du monde de va’a vitesse. On notera que Tahiti et la Nouvelle Zélande ont gagné pour l’instant à elles seules 39 médailles sur les 41 possibles, les deux autres médailles d’or ont été remportée par Hawai’i en V12 sur 500m dans la catégorie V1 master 60 (élite) et en master 70 ans en V12 sur 500m (club).



Au-delà de l’aspect sportif, c’est le va’a qui gagnera vraisemblablement au final, grâce à la venue de ces 32 délégations en Polynésie et à toute la promotion faite autour de la compétition. SB