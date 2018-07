Va'a Vitesse : Championnats du Monde #2 : Tahiti gagne avec la manière

Tahiti gagne avec la manière



Les deux grandes finales V6 femme et homme sur 1500m vont clôturer les hostilités. Les Néozélandaises, médaillées d’or sur 500m la veille, étaient à craindre. Elles prennent un bon départ, mais nos Tahitiennes vont réussir la course parfaite. Menées par Hinatea Bernadino, elles vont réaliser leurs cinq virages à la perfection pour s’imposer avec environ vingt secondes d’avance, battant par la même occasion le record du monde sur cette distance. Hawai’i est troisième.



Superbe course également pour nos hommes, menés par Kévin Céran-Jérusalémy. Là aussi, les virages sont réalisés au millimètre malgré le vent persistant. Manutea Million est à la barre, mais c’est l’ensemble de l’effectif qui participe à chaque contournement de bouée. Le moindre empiètement sur le couloir voisin et c’est la disqualification. Cela n’arrivera pas, le V6 tahitien devient champion du monde sur 1500m devant la Nouvelle Zélande et la Nouvelle Calédonie, avec un nouveau record à la clé. SB