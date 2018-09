Va'a V6 - Tetiaroa Royal Race : Shell Va'a remporte la première étape

La première étape de la Tetiaroa Royal Race s'est déroulée ce vendredi matin entre Arue et Tetiaroa. C'est Shell Va'a qui remporte cette première étape en 4H16'03, devant Edt Va'a en 4H18'12 et Team Opt en 4H18'41. On retrouve ensuite Paddling Connection en 4H20'02, Hinaraurea en 4H22'26 et Air Tahiti en 4H25'44. Viennent ensuite Inter Route, Tamari'i A'aro, Arue Va'a et enfin NAC en provenance des Etats Unis.





La course s'est déroulée dans des conditions climatiques clémentes. Beau temps et très peu de houle et de vent. Le retour devrait être plus corsé, une houle de sud ouest de 2m50 est annoncée pendant la nuit. SB