Va’a V6 – Tahiti Nui Va’a 2019 : Shell Va’a, loin devant Air Tahiti Va’a et Team Opt

Parole à David Tepava, coach de Shell Va’a :



Ton analyse de la course ?



« Dans la première partie de la course, cela a été dur pour nous, je ne sais pas pourquoi, on était crispés, on a pas bien trouvé nos marques. C’est pour cela qu’on était au contact de Team Opt. Heureusement, on a eu un petit sursaut avant le premier changement pour creuser un petit écart. On avait confiance en notre B, on savait qu’elle était aussi forte que nous pour pouvoir faire la différence et c’est ce qui s’est passé. Une course n’est jamais facile mais c’est positif pour nous. On s’était bien préparés pour cette course. On se devait de gagner la première étape. Maintenant, on l’a fait avec cinq minutes d’avance, c’est encore mieux. Félicitations à tout le monde, le travail cela paye. »



Les changements sont votre point fort ?



« Nous n’avons pas véritablement de point fort. Course à changements ou pas, il faut être prêt le jour J, comme on dit, mais c’est sûr qu’il faut bien gérer ses changements, il faut perdre le moins de secondes possibles. On a fait nos changements toutes les quinze minutes, puis douze, puis dix à la fin. Le plus important, c’est de gérer la pression parce que tout le monde change, tout le monde récupère donc pour faire la différence, il faut y aller. Notre stratégie, c’était de faire notre course, comme on était loin devant, tous seuls. On avait plus de repères par rapport aux changements des autres. On s’est battus contre le chrono jusqu’à la fin. »



C’est encourageant pour le reste de la course et de la saison ?



« C’est sûr. Gagner est une chose mais gagner avec une distance d’avance pareille, c’est sûr que c’est motivant pour la suite. Tout le monde a répondu présent donc j’en profite pour remercier tous nos rameurs, qui ont été sérieux. Il ne faut pas oublier qu’arrivés à ce niveau-là, il faut beaucoup de sérieux pour faire la différence. Merci à tout le monde, au staff, à notre patron Albert Moux qui nous suit, qui est toujours derrière nous. Merci à tout le monde. » Propos recueillis par SB